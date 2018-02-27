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Zekeriya Öz hakkında bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’le ilgili bir iddiayı kaleme aldı. Kelkitoğlu, Öz hakkında "Son dönemde Almanya’dan çıkmış Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürekli dolaşıyormuş. Sabit bir adreste kalmayan Öz’ün yine gizli servis elemanları tarafından korunduğu bilgisine ulaşılmış" ifadesini kullandı.

Murat Kelkitlioğlu, “Zekeriya Öz ülke ülke dolaşıyor” başlıklı yazısında, “FETÖ ihanet şebekesiyle ilgili de çalışmalar tam gaz sürüyor. Çok sayıda üst düzey ismin yurtdışından Türkiye’ye getirildiğini biliyoruz. Ancak kamuoyunun yakından takip ettiği / bildiği Adil Öksüz ve Zekeriya Öz gibi isimler için de özel çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’NIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNDE SÜREKLİ DOLAŞIYORMUŞ”

“Hatırlayacaksınız Öksüz’ün iadesi için Almanya’ya talepte bulunmuştuk. Bir gelişme olup olmadığını merak edip sorguladım...” diyen Murat Kelkitlioğlu, şöyle devam etti:

“Yetkililer, Öksüz’le ilgili Almanya’dan çok sayıda ihbar geldiğini, bunların teyit ve tekzibinin zaman aldığının altını çiziyor. Bugüne kadar ihbarların çoğu maalesef dişe dokunur bir mahiyette değilmiş! Peki Zekeriya Öz gibi örgütün karakutularından biri için durum ne? Onu da hatırlayacaksınız, Almanya’nın Freiburg kentindeki lüks bir sitede, BND ajanlarının koruması altında yaşamını sürdürdüğünü bu sütunlarda yazmıştım. Yakalanıp iade edilme endişesi yaşayan ‘kumpaslar savcısı’, son dönemde Almanya’dan çıkmış Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürekli dolaşıyormuş. Sabit bir adreste kalmayan Öz’ün yine gizli servis elemanları tarafından korunduğu bilgisine ulaşılmış.”

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Anahtar Kelimeler:
Zekeriya Öz murat kelkitoğlu FETÖ Almanya

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Cemal Enver Talat üçlüsü vardı Bizleri 1.nci Dünya savaşına sokan. Sonara Alman zırhlısı ile denizaltından kaçtılar,Talat (paşa demiyorum çünki haindiler,öyle rütbeleri haketmediler) 1921 de Almanyada Berlinde suikastla öldürüldü, hemde bir Ermeni tarafından. Bundan ders mi aldı Zekeriya öz haini ki devamlı yer değiştiriyor. Cemal Tiflisde Enver(sarıkamış katili) Afganistanda yine suikastla gitti. Enveri iyi bilirsiniz 90bin askerimizin sarıkamışda donmasına neden olan damat. böyle bir geçmişi halen övmeniz yok mu, herhalde krallık özlemi başladı
ağzına diline sağlık hala bu ülkede saltanatı isteyen meler möler var.alkah bunlara can vermiş ama beyne gerek gmrmemil çünki verdiği beyin yabana gidecekti.
BURDA ZIRHLI MERCEDESLE BİZ KORUDUK ORDADA SAHİPLERİ
Zamanında AKP bu adama zırhlı araç bile veriyordu. Dönemin başbakanı emri veriyordu. Bu adamda uyguluyordu. Şimdi ise işi bitti. Artık vatan haini. Aynı Reza Zarrab gibi. İşi biten vatan haini oluyor.
Çok yakında oda paketlenip gelecek..
büyük devlet haini sağ koymaz net
Sayın cumhurbaşbakankomutanımız da bizzat zırhlı araç tahsis etmişti kendisine.
RTE'de bunları korumak için 'BU DAVALARIN SAVCISIYIM,dememişmiydi.Altlarına zırhlı MERCEDESLER,EMİRLERİNE BİR MANGA GÜVENLİKÇİ VERMEMİŞMİYDİ.
MERSEDES'İ DEĞİŞTİRMİŞ Mİ?... "NASIL ALDATTIM?" DERCESİNE ADAM BIYIK ALTINDAN KIS, KIS NEDEN GÜLÜYOR DERSİNİZ?
uçkağıtcı tıpıne bak
sahtekar ınsanlık ve hak vede adalet duşmanı baş aktorler kaçırıldı yada korumada
korudukları araç zırhlımıymış hainin.!....
aman iyi korusunlar,çek cumhuriyetindeki salih müslim işimize yaramaz esas bilgi FETÖ savcı ve hakimlerinde.
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