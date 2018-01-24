Zekeriya Öz ismini değiştirdi! 'Çok önemli paylaşımlarda bulunacağım' dedi

Türkiye’den yasaklı olan Twitter hesabında 200 binden fazla takipçisi olan Zekeriya Öz, bütün tweetlerini sildi. Öz, daha sonra 'Zekeriya Öz' ismini 'Gurbet Ufukları' olarak değiştirerek, hesabındaki fotoğrafını da kaldırdı.
Öz'ün değişen hesabından bir de tweet atıldı. Atılan tweette şu ifade yer aldı:
"Takipte kalın artık buradan çok önemli paylaşımlarda bulunacağım."
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