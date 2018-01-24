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Zekeriya Öz ismini değiştirdi! 'Çok önemli paylaşımlarda bulunacağım' dedi

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 14:29 | Son Güncelleme 2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz, sosyal medya hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi, ardından hesabındaki fotoğrafını ve adını kaldırdı. Zekeriya Öz daha sonra hesabından "Takipte kalın artık buradan çok önemli paylaşımlarda bulunacağım" paylaşımını yaptı.

Türkiye’den yasaklı olan Twitter hesabında 200 binden fazla takipçisi olan Zekeriya Öz, bütün tweetlerini sildi. Öz, daha sonra 'Zekeriya Öz' ismini 'Gurbet Ufukları' olarak değiştirerek, hesabındaki fotoğrafını da kaldırdı.

Öz'ün değişen hesabından bir de tweet atıldı. Atılan tweette şu ifade yer aldı:

"Takipte kalın artık buradan çok önemli paylaşımlarda bulunacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Zekeriya Öz sosyal medya FETÖ

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
SENİN ADIN,RÜŞVETÇİ,SAHTEKAR,HAİN YEZİD,SOYADINDA MÜNAFIKŞEYTAN OLSUN BU SENİ TAM ANLATIYOR,BU HABERLERİ YAZMAK YASAKLANMALI BU SAHYEKARLARDAN BAHSEDİLMEMELİ,HABER YAPILMAMALI,ONLARI NE ADAM NE İNSAN YERİNE KOYUP HABER YAPMAYIN
siz ne omurgasız insanlarsiniz yav. en azından bunların ne mal olduğu belli ama siz dün "kahraman savcı Yiğit adam" denildiğinde karşı çıkanlara kavga ediyordunuz. bu ülkede en zararlı güruh sizin gibi kıblesi belli olmayanlardir. nasıl bı tarikatsiniz lan siz, neyi ar sayarsiniz neye yüzünüz kızarır lan sizin? bugün kardeş dediğinize yarın kalleş dersiniz , bugün ak dediğinize yarın bok dersiniz!
öküz öldü ortaklık bozuldu. artık kirli çamaşırları ortaya çıkarma zamanı..!! be utanmaz adam bu kirli çamaşırları görevdeyken neden ortaya çıkarmadın???
Hala bu ve bunun gibi şarlatanların peşinden gidenler var. Yazık bu insanlara...
neyi paylaşacaksın katlettiğin hukuku mu?neyi paylaşacaksın,pskolojik baskı yaparak intihara sürklediğin subaylarımı?devlet içinde kurduğunuz,para,din suistimali,bölücülük,seks ve kurduğunuz vatan hainliği örgütünümü paylaşacaksın?sizin Allah belanızı versin.şahsen ben hiç akp ye oy vermedim,vermemde,ama milletin oyu ile iktidara geldiler,milletin oyu ile iktidardan gitmeliler,darbe geceside ilk sokaka çıkıp sabaha kadar demokrasi kourmak için ferekirse canımı feda etmeye hazır oldum.iktidarda başak partide olsa bunu yapardım.
Sesini duysanız kafasını kırmak istersiniz o derece rahatsız edici bir yaratıktır. Hukuk falan bilmez bu ve tayfası abd li hukukçuların yazdığı iddanameleri aynen mahkemeye sundu bunlar. Birkaç yoldaşı var en az bunun kadar hain ruhlular fikret secen cihan KANSIZ. Tutun zevk için dövün başka işe yaramaz bu hainler. Şu aralar almanyada rahatca geziyorlar ama devletin gazabı mutlaka onlara ulaşacak.
asrın lıderımız bu hrife zırhlı mercedes hedıye etmıstı deıl mı ergenekon ve balyoz operasyonlarında sonrada mavı tsortunu gıyıp gozlugunu ve sapkasını takıp gıttı bırseyde yapmadılar sebebı ıse otupte bırılerını rahatsız etmmk ıcın
Fettullah a zamanında hocaefendi diyenler yatacak yeriniz yok sizlerin.Hep söyledik bu tarikatları konteol edin.Fetö Nurcuların kollarından biridir.Diğerleri hala devletin içinde.Said i Nursi peşinden gidenlerden bu ülke çok çekti.Bıktık bu laik devlet düşmanı şeriatçilerden.
kes lan fetöcü.... zamanında niye çok önemli paylaşımlarda bulunmadın? çünkü ortaklık bozuldu dimi.... bunlar gibi adi insanlar yüzünden bir sürü Namuslu Şerefli Vatansever Askerler hapis yattı. birileri de bunlara destek oldu..... var mı aksini iddia eden? Erdoğan'ı yıllarca kandırdınız ama artık uyandı. size pabuç bırakmayacak. bu fetö olayları patlamasaydı afrin operasyonuna da çomak sokardı bu fetöcüler..
takip edenlerdede bir tuhaflik var
Haysiyetsiz....
bu kanı bozuklarada haber yapıyolarya pes doğrusu
eskiden sana hakaret etsek içeri atarlardı şimdi ediyorum senin ananı ............................................................ tipini s.......................m a.m k ç
Bir Fenerbahçe li olarak seni hiç unutmayacağız
vatan haini....açıklama yapsan ne olur zavallı....ezik ezik dolaş vatansız...
adam yerine baş savcı yapanlar hala görevde
Oldumu
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