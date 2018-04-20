Zekeriya Öz'ün gizli tanığı çete suçundan tutuklandı

İstanbul'daki gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 10 şüphelinin, uluslararası suç örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti, yeğeni ve iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 7 kişiyi tutuklama, Zindaşti'nin eşi dahil üç kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Sorgu işlemi sonrası nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti ve yeğeni Ekrem Öztunç'un "tasarlayarak kasten öldürme", Seyyid Nurullah Rezai'nin "suç örgütüne üye olmak", Ali Savaşır'ın "suç örgütüne yardım etmek", başkomiser Fatih Yılmaz ile emekli polis memuru Ergül Kapukaya'nın ise "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Nöbetçi hakimlik, tutuklama istemiyle sevk edilen emekli polis memuru Gönen Karakaya'yı adli kontrolle serbest bıraktı. Adli kontrol talep edilen Zindaşti'nin eşinin de aralarında bulunduğu üç şüpheliye de adli kontrol tedbirleri uygulanması karara bağlandı.