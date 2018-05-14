İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Ağustos 2015'te yurtdışına firar eden FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtları ortaya çıktı.

Korkudan sürekli kılık değiştiren Zekeriya Öz; peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, Sultan kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü FaceTime görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurtdışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.

ALMAN İSTİHBARATÇI KORUYOR



"Zekeriya Öz'ün bir konuşma esnasında gizli tanık Sultan'ın başının üzerinde vitrinde duran klima kumandasını fark edip 'Senin kafanın üzerindeki kamera mı, göster' şeklinde tepki gösterince Sultan'ın klima kumandasını göstererek 'Abi bizden de mi şüphe eder oldun?' dediği, Öz'ün de 'Dikkatli olalım' diye yanıtladığı belirtmiştir."

Celal Kara ile Sultan arasındaki 10 Mart 2016 tarihli telefon görüşmesinde Kara, Zekeriya Öz'ün yanında önlem amaçlı bekletilen Alman istihbaratçının konuşma yapılırken yanına geldiğini söylemesi üzerine gizli tanık "Bu eleman nasıl bir tip, bir bakayım abi" diyerek cep telefonundan Alman istihbaratçının 2 kare görüntüsünü fotoğraflamayı başarıyor.