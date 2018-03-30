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Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 03:52 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi eski savcı Zekeriya Öz’ün Alman istihbaratı BND’ye, Alman vatandaşlığı karşılığında Türkiye’nin polis ve yargı sistemlerinin (UYAP, e-Devlet) bilgilerini teslim ettiği öğrenildi.

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre; Proje terör örgütü FETÖ’nün Avrupa’da sığındığı en önemli ülke konumuna gelen Almanya’ya 2016 ila 2017 yılları arasında 7 bine yakın iltica talebi geldi. Aralarında Zekeriya Öz, Celal Kara’nın da bulunduğu hain savcılar şimdilerde Alman hükümetine hizmet ediyor. Ancak neyin karşılığında?

TÜM DEVLETİ KOPYALAMIŞ

Eski Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün Alman İstihbaratı BND yetkililerinin “Bize ne getirdin?” sorusuna karşılık “Türkiye’yi” dediği ortaya çıktı. Öz’ün görev yaptığı dönemde özel sistemlerle kopyalattığı ve içinde POL-NET (Polis Bilgi Sistemi), Emniyet Projeleri, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi), e-Devlet bilgilerinin yer aldığı hard- diski Alman İstihbaratına (BND) teslim ettiği öğrenildi. Vatansız kalan Öz bu hainliğine karşılık da BND’den Alman vatandaşlığı talep etti. Bu gelişmelerin üzerine Öz, BND koruması altına girdi.

TÜRKİYE İLE ÇALIŞMA SAYISI DÜŞTÜ

Öz’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özel bilgileri Almanlara satmasından sonra Alman İstihbaratı’nın Türk İstihbarat birimleriyle olan çalışma sayısında ciddi bir düşüş olduğu kaydediliyor.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİYOR

Öz’ün, Freiburg’da Hirzberg Str. 79102 adresinde gizlendiği daha önce ortaya çıkmıştı. Öz’ün bu adresin haricinde 2 adreste de kaldığı belirlendi. MİT’in operasyon yapacağından korkan Zekeriya Öz, duruma göre bu üç adres arasında mekik dokuyor.

İŞTE ÖZ’ÜN KAÇIRDIĞI O BİLGİLER

POL-NET: Ulusal ve uluslararası tüm bilgi ağları ve bilgi bankalarına entegre olabileceği düşünülerek tasarlanan Türk Emniyet Teşkilatı’nın bilgi ağı olarak tanımlanıyor. Pol-Net’te aranan şahısların kimlik bilgileri, pasaport, araç tescil, sürücü, silah ruhsat işlemleri ve daha pek çok konuda bilgiler yer alıyor.

UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla tanımlanıyor. Yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

E-DEVLET: Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu bir bilgi ağıdır. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-Devlet’te her kuruma vatandaşların kolaylıkla ulaşması mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
Zekeriya Öz darbe FETÖ Almanya 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne istedi de vermediklerinizden degil mi bu adam???? gorevi hak edene degil adaminiza verirseniz bi gun baskasinin adami olur...kabul edin zalimlestiniz
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