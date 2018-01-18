Zekiye hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA Alaşehir'de meme kanserinden yaşamını yitiren ebe ve hemşire Zekiye Kaya Ergenay (42) için, görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Egrenay'ın daha sonra Kadı Şeyh Camisi'ne götürülen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Bahçearası Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.Alaşehir Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde 20 yıldır görev yapan ebe ve hemşire Zekiye Kaya Ergenay, bir yıl önce meme kanserine yakalandı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ergenay, dün gece doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ergenay'ın ölümü yakınları, meslektaşları ve görev yaptığı hastane çalışanlarını yasa boğdu. Ergenay için bugün görev yaptığı Alaşehir Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Ergenay'ın aynı hastanede röntgen teknisyeni olan eşi Rıza Ergenay, Alaşehir Kaymakam Abdullah Uçgun ve hastanede çalışan doktor, hemşire, ebe ve diğer personeller katıldı. Ergenay'ın cenazesi hastanenin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu.Törende konuşan Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Kırmalı, Ergenay'ın hastanede uzun süredir görev yapan, sevilen, çalışkan, başarılı ve güler yüzlü biri olduğunu belirtip, "Ölümü bizleri üzdü. Çevresinde sevilen biri olan personelimizi bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Haklarınızı helal ediniz" dedi.Konuşmaların ardından dua edilip, helallik alınmasından sonra Ergenay'ın cenazesi Alaşehir Kadı Şeyh Camisi'ne götürüldü. Burada öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Bahçearası Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.