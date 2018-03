Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın eşi Zeliha Elvan, kadın-erkek eşitliğinin olmadığı toplumların uygar toplumlar olamayacağını belirterek, "Kadın eli değmeden medeniyet inşa edilemez" dedi.

Elvan, Mersin GİAD Kadınlar Kurulu tarafından ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenen ’Hikayesi Olan Kadınlar’ plaket törenine katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, Kadınları Kurulu Başkanı Nalan İzol ile sektör temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Zeliha Elvan, dünyada bir çok ülkede herkesin yüreğini dağlayan savaşlar, çatışmalar ve zulümler yaşandığını belirterek, bu durumun en çok kadınları ve çocukları etkilediğini söyledi.

Milyonlarca kadın ve çocuğun bu bölgede acı çektiğine dikkat çeken Elvan, "Türkiye olarak insani yardımlarda, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumları, mağdurları ve özellikle de kadın ve çocukları yalnız bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Onların dertlerine bir nebze de olsa ortak olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yarının kadınları, bugünkünden çok daha girişimci, çok daha başarılı olacaktır"

Cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün, kadınları, ülkenin geleceği için vazgeçilmez olarak gördüğüne ifade eden Elvan, "Geçmiş dönemlerde fırsat eşitliği tam anlamıyla sağlanamıyordu. Elbette kadınların sosyal hayatta hak ettikleri yeri alması yönünde engeller vardı. Bütün bu olumsuzlukların gerek yasal düzenlemelerle, gerekse pozitif ayrımcılıkla kaldırılması adına son 15 yılda büyük adımlar atıldı. Bu adımların sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz. Ama bundan sonra daha çok gelecek kuşaklar istifade edeceklerdir. Yarının kadınları, bugünkünden çok daha girişimci, çok daha başarılı ve çok daha hayat dolu olacaktır. Bu açıdan sizlerin örnekliliği her türlü taktirin üstündedir" ifadelerini kullandı.

"Kadın eli değmeden medeniyet inşa edilemez"

Kadın-erkek eşitliğinin olmadığı toplumların uygar toplumlar olamayacağını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti; "Kadın eli değmeden medeniyet inşa edilemez. Bu açıdan milletimizin kadını baş tacı eden değerleri vardır. Unutmayalım ki biz, eş ile eşitin aynı kökten geldiği bir dile sahibiz. Kadın erkeğin nasıl eşi ise erkek de kadının eşidir. Kadın erkeğin nasıl eşiti ise erkek de kadının eşitidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkçe’de olduğu gibi böyle bir incelik yoktur. Kadınların istismarı, kadına yönelik şiddet, baskı, kadınların haklarının engellenmesi gibi tamamen insanlık dışı durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu tür durumlarda sadece kadına yönelik bir suç değil, bir insanlık suçudur. Eşi dahi olsa, babası dahi olsa, kadınlarımız haklarından mahrum edilemez. Onlara hukuka aykırı olarak keyfi muamelede bulunamaz. Kadınlarımız bu tür durumlarda devletimizin ciddi korunmasına alınmış ve onlara destek verilmiştir."

Mersin GİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Nalan İzol ise kadın kavramının kelimelere sığdırılamayacağını belirterek, "Bizler Mersin GİAD Kadınlar Kurulu olarak son 2-3 yıl içerisinde bir çok projeyi hayata geçirdik ve ürettiklerimizle derneğimize değer kattık. Bugün de ’Hikayesi Olan Kadınlar’ için buradayız. Her kadının yüreğe dokunan bir hikayesi vardır. Öncelikle evlattır kadın, anlatacak çok şeyi vardır. Sonra eştir, dinlemek gerekir. Sonra annedir, kimisine sevgi, kimisine hasret kokan hikayeler anlatır. İşverendir kadın, ülkenin gücüne güç katar. İşçidir kadın, varlığı ile yaşama değer katar. Yalnızdır kadın, konuşacak, anlatacak çok şeyi vardır da dinleyeni yoktur. Dolu doludur kadın, hikayesi ile tüm insanları mutlu eder. Yani her kadının bir hikayesi vardır" dedi.

’Hikayesi Olan Kadınlar’ın tanıtımını içeren sinevizyon gösterinin de yer aldığı tören, kadınlara plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.