Zerdalilik, gün sayıyor

Muratpaşa Belediyesi, toplam 6701 metre yola sahip Zerdalilik Mahallesi’nde, 4180 metrelik çalışmayı tamamladı. Zerdalilik Mahallesi’nin, Muratpaşa Belediyesi sorumluluğundaki yolların tamamı nisan ayı içinde asfaltlanacağı bildirildi.

4 bin 180 metre sıcak asfaltla kaplandı

Muratpaşa Belediyesi Belediyesi kendi tesislerinde ürettiği asfaltla, altyapısı tamamlanan mahallelerin tüm cadde ve sokaklarını Avrupa standartlarında sıcak asfaltla kaplamayı sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ekipleri; 1420 metre uzunluğundaki Zerdalilik Mahallesi 1391 ve 1407 Sokakları sıcak asfaltla kapladı. Muratpaşa Belediyesi, Zerdalilik Mahallesi’nde 4180 metrelik yolu sıcak asfaltla kapladı. Zerdalilik Mahallesi’ndeki çalışmaların nisan ayı ortalarında tamamlanması planlanıyor.

10 bin 527 ton sıcak asfalt kullanılacak

Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını yenileyecek şekilde planlama yaptıklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Tekrar tekrar kazılmasını önlemek amacıyla altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizin yollarını nitelikli, uzun ömürlü, Avrupa standartında asfaltla kaplıyoruz. Zerdalilik Mahallemizin yolları için şu ana kadar 4300 ton malzeme kullanarak sıcak asfaltla kapladık. Toplam 6701 metre yolu olan Zerdalilik Mahallemiz’de toplam 10 bin 527 ton sıcak asfalt kullanacağız” dedi.