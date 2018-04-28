HABER

Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli tarikatı olan Mithras Tapınağı'na uzanan iki koridor bulundu.

Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulundu

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma döneminin gizemli tarikatı olan Mithras Tapınağı'na uzanan iki koridor bulundu.
Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri üs olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Dicle Üniversitesi ve Kaymakamlık katkılarıyla 2014 yılında başlayan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan ve kayalık bir tepe üzerine kurulu olması nedeniyle geniş bir alanı kontrol eden, stratejik öneme sahip kalede yapılan çalışmalarda elde edilen buluntuların, Milattan Sonra 3'ncü yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi. Dicle Üniversitesi Arkeoloji bölümünün yönettiği kazı çalışmalarına yer altı kilisesi, gizli geçitler, sığınak, askerlere ait konutlar, kaya mezarları, sunaklar, su sarnıçları, takılar, bronz sikkeler, pek çok askeri ve tıbbi malzeme bulunmuştu.
Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında yaklaşık 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında kaledeki Mithras Tapınağı'na giden iki ayrı koridor bulundu. Zerzavan kalesinin Roma'nın sınır garnizonu olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, bu bölgenin önemli bir stratejik nokta olduğunu belirtti. Kalede yaptıkları çalışmalarda birçok yapıyı ortaya çıkardıklarını belirten Coşkun, "Mithras Tapınağı önemli bir yapı ve çok fazlasıyla ziyaretçisi olan bir yapı. Sadece geçen yıl 150 bin ziyaretçimiz vardı. Bunlardan 30 bini yabancıydı. Nisan ayındayız ve ziyaretçi sayımız 200 bini buldu. Mithras Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarımızı bu yıl da yürüttük. Tapınağın bir kısmını ortaya çıkarmıştık. 2 koridor daha tespit ettik. Tapınağa açılan bir alt koridor, hem de tapınağa direk girişi sağlayan koridor bulundu. Tabi bunlar ritüel amaçla yapılmış koridorlar. Bu önemli keşiflerden birisi. Biz bu yıl da Mithras'a açılan gizemli koridorlar üzerine çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu yıl hem Mithras Tapınağı'ndaki çalışmaları, hem de koridorlardaki çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Bu önemli bir çalışma olacak ve bilim dünyasına duyurulacak." dedi.
2 BİN YILLIK ROMA TATLISI İKRAM EDİLECEK
Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'nda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Yrd. Doç. Aytaç Coşkun, "Dünyada ilk kez bir Roma garnizonunda 2 bin yıllık Roma tatlısı yapılacak ve ikram edilecek. Tamamen o dönemde kullanılan malzemelerin hepsi temin edildi. 2 günlük bir çalışma yapıldı. Bu tatlının ismi 'Globi'dir. Bu tatlıyı konuklarımıza ikram edeceğiz. Yarın Zerzavan Kalesi'nde 2 bin yıllık tarifli bu tatlımızı tatmaya herkes gelebilir." dedi.

FOTOĞRAFLI

Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulunduZerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulunduZerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulunduZerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na giden 2 koridor bulundu

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.