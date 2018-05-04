Zevvari suikastının zanlısı mahkeme kararını bekliyor

ZAGREB (AA) - Tunus'ta 2016 yılında öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlılarından biri olduğu belirtilen ve 13 Mart'ta Hırvatistan'da yakalanan Bosna Hersek vatandaşı A.C. mahkemenin hakkında vereceği kararı bekliyor.

Tunus Interpolünün çıkardığı uluslararası yakalama emri ile Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'nda Avusturya'ya aktarma yaptığı sırada yakalanan ve gözaltına alınan zanlı için Tunuslu makamların yaptığı iade talebi Hırvat yargı organlarınca değerlendiriliyor.

Hırvat makamları Bosna Hersek vatandaşı olduğu tespit edilen zanlının, mahkeme devam ettiği sürece tutuklu olarak kalacağını açıklarken, sürecin uluslararası hukuka uygun olarak ilerleyeceğini ifade etti.

-Tunus'a iadesi zor

Öte yandan, Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji List'in haberine göre, 46 yaşındaki A.C'nin yanı sıra yine Bosna Hersek vatandaşı 39 yaşındaki E.S. hakkında da aynı suikast nedeniyle uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Hırvatistan'ın idam cezasının uygulandığı ülkelere suçluları iade etme zorunluluğunun bulunmaması, halen Remetinac cezaevinde tutulan A.C'nin Tunus'a iadesini de zorlaştırıyor.