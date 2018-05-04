Zevvari suikastının zanlısı mahkeme kararını bekliyor

ZAGREB (AA) - Tunus'ta 2016 yılında öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlılarından biri olduğu belirtilen ve 13 Mart'ta Hırvatistan'da yakalanan Bosna Hersek vatandaşı A.C. mahkemenin hakkında vereceği kararı bekliyor.
Tunus Interpolünün çıkardığı uluslararası yakalama emri ile Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'nda Avusturya'ya aktarma yaptığı sırada yakalanan ve gözaltına alınan zanlı için Tunuslu makamların yaptığı iade talebi Hırvat yargı organlarınca değerlendiriliyor.
Hırvat makamları Bosna Hersek vatandaşı olduğu tespit edilen zanlının, mahkeme devam ettiği sürece tutuklu olarak kalacağını açıklarken, sürecin uluslararası hukuka uygun olarak ilerleyeceğini ifade etti.
-Tunus'a iadesi zor
Öte yandan, Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji List'in haberine göre, 46 yaşındaki A.C'nin yanı sıra yine Bosna Hersek vatandaşı 39 yaşındaki E.S. hakkında da aynı suikast nedeniyle uluslararası yakalama emri çıkarıldı.
Hırvatistan'ın idam cezasının uygulandığı ülkelere suçluları iade etme zorunluluğunun bulunmaması, halen Remetinac cezaevinde tutulan A.C'nin Tunus'a iadesini de zorlaştırıyor.
Haberde ayrıca, aslen Sırbistan kökenliği olduğu ifade edilen A.C'nin birden fazla dil bildiği, bir dönem Irak'ta koruma olarak görev yaptığı, Zevvari suikastine karıştığını reddettiği ve Tunus'a iade edilmek istemediği de yer aldı.
- Zevvari kimdir?
Tunuslu uçak mühendisi 49 yaşındaki Muhammed Zevvari, 1990'lı yıllarda Tunus Hava Yolları'nda çalışırken Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki baskılardan kaçarak, Gazze'de Hamas ile çalışmaya başlamıştı.
Tunus'ta yaşanan devrimin ardından 2013 yılında ülkesine dönen Zevvari'nin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından özellikle 2014'teki son Gazze savaşında kullanılan insansız hava araçları programında önemli rol oynadığı bildirilmişti.
Zevvari, 15 Aralık 2016'da Sfaks kentinde evinin önünde otomobilinin içinde silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, o dönemde suikastın arkasında İsrail olduğu ihtimaline kapıyı kapatmayarak, "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadelerini kullanmıştı.
Hamas yetkilileri, geçen yıl Zevvari'nin ölüm yıl dönümüne yakın düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.
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