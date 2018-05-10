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Zevvari suikastiyle suçlanan Camdzic'in iade yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Muhammed Zevvari suikastine karışmakla suçlanan ve 13 Mart'ta Hırvatistan’da tutuklanan Bosna Hersek vatandaşı Anel Camdzic’in Tunus’a iade yolu açıldı

ZAGREB (AA) – Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışmakla suçlanan ve Tunus'un talebi üzerine 13 Mart 2018'de Hırvatistan'da tutuklanan Bosna Hersek vatandaşı Alen Camdzic'in Tunus'a iade yolu açıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Velika Gorica Kanton Mahkemesinden yapılan açıklamada, çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Camdzic'in, Tunus'a iade şartlarının yerine getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca nihai kararın Adalet Bakanlığı tarafından verileceği belirtildi.

- Olay

Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Zevvari suikastine karışmakla suçlanan Bosna Hersek vatandaşı Camdzic, 13 Mart'ta Saraybosna'dan Viyana'ya aktarma yaptığı sırada Zagreb Franjo Tudjman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Hırvatistan İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, Camdzic'in iade işlemleri süresince tutuklu kalacağı ifade edilmişti.

Hırvatistan’ın, idam cezasının uygulandığı ülkelere, işkence veya idam tehdidi altındaki suçluları iade zorunluluğu olmaması, Remetinac Cezaevi'nde tutulan Camdzic'in, idam cezasının uygulandığı Tunus'a iade sürecini uzatmıştı.

Zevvari, 2016'da Tunus'ta öldürüldü. Hamas'ın, MOSSAD'ı suçladığı suikaste ilişkin soruşturma hala devam ediyor.

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