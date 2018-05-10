Zevvari suikastiyle suçlanan Camdzic'in iade yolu açıldı

ZAGREB (AA) – Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Muhammed Zevvari suikastine karışmakla suçlanan ve Tunus'un talebi üzerine 13 Mart 2018'de Hırvatistan'da tutuklanan Bosna Hersek vatandaşı Alen Camdzic'in Tunus'a iade yolu açıldı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Velika Gorica Kanton Mahkemesinden yapılan açıklamada, çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Camdzic'in, Tunus'a iade şartlarının yerine getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca nihai kararın Adalet Bakanlığı tarafından verileceği belirtildi.
- Olay
Tunus'ta öldürülen Hamas mensubu Filistinli drone uzmanı ve uçak mühendisi Zevvari suikastine karışmakla suçlanan Bosna Hersek vatandaşı Camdzic, 13 Mart'ta Saraybosna'dan Viyana'ya aktarma yaptığı sırada Zagreb Franjo Tudjman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Hırvatistan İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, Camdzic'in iade işlemleri süresince tutuklu kalacağı ifade edilmişti.
Hırvatistan’ın, idam cezasının uygulandığı ülkelere, işkence veya idam tehdidi altındaki suçluları iade zorunluluğu olmaması, Remetinac Cezaevi'nde tutulan Camdzic'in, idam cezasının uygulandığı Tunus'a iade sürecini uzatmıştı.
Zevvari, 2016'da Tunus'ta öldürüldü. Hamas'ın, MOSSAD'ı suçladığı suikaste ilişkin soruşturma hala devam ediyor.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum