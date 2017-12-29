Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kızının Buz Rezidans’taki eviyle ilgili açıklamalarda bulunmuş evi 100 bin dolara satmaya hazır olduklarını belirterek, “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece 1 milyon dolarlık evden kurtulmuş olacağız” demişti.

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Hükümete yakın Güneş gazetesi de Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini haberleştirerek “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. CHP lideri Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, Güneş gazetesi sahibi Zeki Yeşildağ’a aynı gün mektup yazarak bu teklifi kabul ettiğini duyurduğu ortaya çıktı. Kanal D’nin ulaştığı mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Güneş gazetesi yönetimine “100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm” dediği gözlendi.

İşte Zeynep Kılıçdaroğlu’nun o mektubu:

“Sayın Zeki Yeşildağ. Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasınna, manşetten “100 bin dolar hazır, tut sözünü… Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansı değersiz göstermek için ‘100 bin dolara satarım’ diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibiz. Sözümüz söz.” haberi yayınlanmıştır.