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Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 08:34 | Son Güncelleme 6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Güneş gazetesine "Gelin evimi 100 bin dolara size satayım" diye mektup yazdığı ortaya çıktı. Güneş gazetesinde çıkmayan mektubu Kanal D haber yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kızının Buz Rezidans’taki eviyle ilgili açıklamalarda bulunmuş evi 100 bin dolara satmaya hazır olduklarını belirterek, “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece 1 milyon dolarlık evden kurtulmuş olacağız” demişti.

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Hükümete yakın Güneş gazetesi de Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini haberleştirerek “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. CHP lideri Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, Güneş gazetesi sahibi Zeki Yeşildağ’a aynı gün mektup yazarak bu teklifi kabul ettiğini duyurduğu ortaya çıktı. Kanal D’nin ulaştığı mektupta Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Güneş gazetesi yönetimine “100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm” dediği gözlendi.

İşte Zeynep Kılıçdaroğlu’nun o mektubu:

“Sayın Zeki Yeşildağ. Sahibi olduğunuz T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait Güneş gazetesinin 20 Aralık 2017 günlü nüshasınna, manşetten “100 bin dolar hazır, tut sözünü… Kılıçdaroğlu, kızının Adalar manzaralı rezidansı değersiz göstermek için ‘100 bin dolara satarım’ diyerek meydan okudu. Güneş olarak biz o rezidansa talibiz. Sözümüz söz.” haberi yayınlanmıştır.

Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı olarak size bu yazıyı yazmaktayım. Haberlerinize konu olan daire bana ait olmakla beraber ısrarla gerçekleri yansıtmayan iddialarla haber yapmaya devam etmekte ve bu daire üzerinden babamı yıpratmaya çalışmaktasınız. Son olarak yukarıda yer alan manşetle sanırım köşeye sıkıştırabileceğinizi düşünme hatasına kapıldınız.
Yapmış olduğunuz haberle evi 100 bin dolar karşılığı almaya hazır olduğunu beyan etmiş bulunduğunuzdan teklifinize öncellikle teşekkür eder, sahibi olduğum gayrimenkulün satışı durumunda doğacak gelir vergisi, harç ve masraflar tarafınıza ait olmak üzere 100 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasına daireyi size satmaya hazır olduğumu bildiririm.

Daireyi satın almayı gerçekten kabul etmeniz durumunda adalar manzaralı olmayan evimde güle güle oturmanızı temenni ederim. Malum gazetenizde yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haberlere inanarak hareket edip sonradan hayal kırıklığına uğramayın diye sizi şimdiden bilgilendirmek istedim, 23.12.2017 İyi çalışmalar… Zeynep Kılıçdaroğlu”

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mektup Kemal Kılıçdaroğlu Zeynep Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
araştırın küçük yaştaki torunlarının üstüne bile ev arsa gayrimenkulleri bile çıkar chpkk
@xxxsonnefesxxx partin umrumda bile değil ama akp li isen bu söylediklerine harbiden gülerim. akp nin başındakilerin hiiç mal varlığı yok yani öyle mi?
hırsız arayan arkadaşlar çok sağ sola bakmanıza gerek yok televizyona bakın görürsünüz AKPKK lılar sizi
Chp li değilim. Fakat K.K. tüm soyunun sopunun üzerindeki kayıtlı kayıtsız ne varsa, araştırılması için, meclise dilekçe vermiştir. Sen pek haberleri takip etmiyorsun herhalde
@isiklarserdar Biz Ak partiliyiz siz PKK yı aklayan chpliler AKPKK lısınız demek. Öğrenmiş olduk.
@trueagle ha o halı serip megri megri diyip el el aglayan cHP LİYDİ DEGİLMİ YAVUZ HIRSIZ.. MEMLEKETİN İÇİNE ETTİNİZ BE
@xxxsonnefesxxx E GUNEŞ ARASTIRMIŞ :)))) HADİ ALSINLAR O EVİ.. NEDEN YAYINLAMADILAR MEKTUBU??? ÇUNKU YANDAŞ MEDYANIN HUYU YALAN PROVAKATİF HABER
ulan kılıçdaroğlunun bir açığını bulsanız siz akpkk akkoyunlar rahat dururmusunuz dünyaya yayılırdı :)
@xxxsonnefesxxx chp ye pkk ekleyen akpliler çok değil biraz geçmiş zamana dönüp bakı versinler, valilere hangi emirler verilerek o pkk lıların ülke toprağına silah gömdürdüklerini bi araştırı versinler, bu kadar balık hafızalı olmayın Allah size de beyin vermiş kullanın diye başkasına satın diye değil.
@xxxsonnefesxxx ulan ak koyun tayyibin sarayı var man adalrında isviçre bankalarında paraları var memleketi yedi bitirdi içine etti ona laf yok kılıçdaroğulunun parası var :) kızı gelin satıyım diyo hadi ak koyun gitsin alsınlar ada bile görünmuyo diyo gidin alın yemez çamur at izi kalsın kendiniz pişirin kendiniz yiyin me me me me
@cahitcihat ÇÜNKİ MEKTUB 23.ARALIK 2017 DE YAZILMIŞ GÜYA
CHP'li değilim ama sağlam kapak yapmışlar
@moynet asıl kapak bu değil, günlük bin adet bile satamayan yalama gazete nasıl bu paraya ödecek kapak orada.
@moaktas zamanında 3-5 mütahitin para vererek satın aldıkları gazeteler bunlar.yine o mütahitler parayı verir diyecem ama bu kadarda enayi değillerdir sanırım.
aferin kiz ellerine sahip kuru gurultuye kapak yapmissin
HELAL OLSUN. SÖZÜNÜN ERİYMİŞ.
LANET OLASI YANDAŞ MEDYA.TELEVİZYON VE GAZETELERİ YALAN VE TEK TARAFLI YAYIN YAPMAKTAN,MUHALİFLERİ KARALAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYOR
bunlar ucuz numaralar Yüzbin dolara evi satarak yapmış olduğunuz hırsızlığı gaspcılığı örtmeye çalışıyorsunuz, satarsın tabi kzım paramı verdinki kıymetini bilesin yüzede satarsın elliyede.
ne oldu yalaka güneş??? neden yayımlamadın bu mektubu ?? i
Ağzınıza sağlık Zeynep hanım
Yalama güneş al iste milyon dedigin ev onda bir fiyata.
AKP hükümetinin BESLEMESİ SOY-SOP VE AHLAKTAN YOKSUN TETİKÇİ BASIN TÜREDİ.Bunların yazar adı altında TETİKÇİLİK YAPAN,BASIN MENSUPLARINA,ARKADAŞLARINA SALDIRAN KUDUZ KÖPEKLERDEN HİİÇ FARKI YOK. Hatta kuduz köpekten daha vahşi va alçakça saldıran bu hayasızlar ne ALLAH dan korkar ne de kuldan utanır.Onlar daima beslendikleri sahiplerinin isteğine uymak için saldırır ve havlar.SALYALARI BULŞAMSIN.
genç yaşta böyle süslü para biriktirmek takdire şayan . aferin hep böyle tutumlu ol bir kaç sene sonra Miamide pariste vs daire alırsın İnşallah . Aferin kızım baban gibi sende çok akıllısın anlaşılan
sen bunlari iktidar daki sahiplerine soyle kaç milyon dolarari var. saymaya senin ömrün yetmez koyun.
@sedatseyrek koyun mübarek hayvan sana onu fazla bulurum hatta çok fazla
zekada seyrek onun cevaba değmez
Bu laflar salata .. asla satmaz . bu yaşta iyi para biriktirmiş . maaşla olmaz sanırım . ticarette yapıyordur . chpli olması ucuza satacak anlamına gelmez
Helal olsun K.Kılıçdaroğlu nun kızından dürüstlük ve Güneş gazetesin den basın kahpeliği bir arada.
Güneş Gazetesi neredesin??? Yoksa 1 milyon $ dediğiniz 100 bin etmiyor mu? Hadi görelim yiğitliğinizi adamlar 100 bin'e veriyor.
@b.y58 Demek ki yemedi Ağabey... Haşmetli zebellah gibi...
aynı özveriyi bilal oğlanın gemiciklerinden de bekliyoruz
babasından daha delikanlı
DE HADİ ÖTSENE İBİBİK KUŞU
Delikanlı kız helal olsun yandaş yalaka medya gemiciklerden ne haber hadi sözünü tut adamsan
YALANCI MEDYANIN İŞİ SHOW YAPMAK EV ALMAK DEĞİL.
hmmmm demek rv varmış milyonluk ama bunu haber yapmassınız yalaka site bide bomba mektup diye milleyi gazlayın gerçi bunu yayonlamassınızama millet ne bk oldugunuzu biliyorr
Helal olsun Zeynep bacı.
helallllll sana hanfendi
Helal olsun kızımıza. KAPAK olsun yalakalara.
Utanması olan insan bunu yayınlar cevap verirdi. Onursuz davranışta bulunup saklanan haysiyet cellatları, kendi haysiyetlerini yok ettiğini bilmiyorlar. 3 kuruşluk yandaşlık için bütün bu aşağılık yalanları yazıyor paçavra.
Hadi bakalım Güneş Gazetesi sözünüz söz is 100 bin dolara alıcaksınız o evi , sizin sözlerinize pek güvenilmiyor , hayatınız yalan dolan ...
bende burdan açıklıyorum bende tayyip beyin çocuklarına ait evlere her birisi için 100.000 dolar ödemeye hazırım.var mı bu paraya satan
Ben de "N'oldu bu havuzculara???" demiştim... Bir Kadından beklemedikleri ERKEKLİĞİ, şimdiye kadar herhangi bir erkekten dahi görmemişler ki; yazacak bir şey bulamadılar... Bu sefer ki yumruk gırtlağa kadar dayanmış demek ki... Tebrik Ederim Sayın Zeynep KILIÇDAROĞLU'nu ve ayrıyeten Onun yetişmesinde emeği geçen KILIÇDAROĞLU AİLESİNİ...
Kılıçdar oğlunu münafıklarla karıştırmayın dürüst adam,hakkında ellerinde hiçbirşey yok,tüm ülke ellerinde olduğu halde kılıçdaroğlunun hiçbir açığını bulamıyolar,Ama benim yüzüğümden başka hiçbirşeyim yokdiyen recebin milyar dolarları ofşor hesaplara nasıl gönderdikleri,ayakkabı kutularındaki paraların rüşvet paraları olduğu,okadar tehdit ve baskıya rağmen ortaya çıktı,paçalarından yolsuzluk akıyo,münafıkların peşinden gitmeye devam etsinler,...
malum gazete sahibinin mal varlığına da bakmak lazım, nasıl edinmiş görmeli Acaba kendileri ne kadar AK
he birde bir banka memuru.. 100bin dolarlık evi tek başına nasıl almış yahu? ya ülkemizde ekonomi muazzam yada para çalıyor.
Çevremizde sıradan memurların bile bu tür dairelere sahip olduğunu biliyoruz. Sorun bu değil. O gazete sanki Kılıçtaroğlunun kızının gemisi varmış gibi , sanki çalıntı paraymış gibi başlık atıp milyon dolara alırız dediği daireyi "gel 100 bin dolara al" dediler. Ses çıkmıyor o paçavradan . İşte adama tükürdüğünü yalattırırler.
Çalıyor ama çalışıyor diyen zihniyet herkezi kendileri gibi hırsız sandıkları için. Kilictaroglnun kızının yaptığı kapak bile onların yüzünü kızartmaz yarappi şükür derler
GÜNEŞ GAZETESİ SEN NE İSTİYORSUN SENİN ÇIKARIN NE OLACAK BİRAZ DAHA BÜYÜMEK Mİ MAKSADIN. YAZIK ÇOK YAZIK. TÜRKİYE ARTIK ÇIKARLAR ÜLKESİ OLDU. LUTFEN İNSANLARI BOŞ YERE ÜZMEYİN KINAMAYIN... YARINA KİMİN NE OLACAĞI BELLİ OLMAZ. ALLAH BÜYÜKTÜR. ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE
geliyor İYİ parti sıkı tutunun
tebrik ediyorum en doğru ve mars edici bir geçek karar şimdi bu çığırt kanlığı yapanlarında delikanlılığını bi görelim kutlarım sizi eynep hanım işte evlat dayanışması
evet bekliyoruz de tapuda masraflar alıcınında satanında ödemesi gereken meblaa vardır güneşe yıkmasan iyi olurdu
BAĞCILARDA BİR DAİRE 450 - 500 BİN LİRA OLMUŞ SEN 100 BİN DOLARA RESİDENS ALIYORSUN. TABİ YERSEN
Sonradan kapak yapmak için hazırlanmış bir kağıt parçası, madem öyle neden şimdi yayınlanmış bi düşünün
iyide 100bin dolara almış olabilirsin.. Bu işin içinde üçkağıt olduğunu göstermez.. 900bin dolarlık rezidans ı başkan seçilme vaadinden sonra bedava vermek yerine 100bin dolar a satmış olaiblir. Bu da rüşvettir..
bilal sifirla. milyon eurolari.
beleşe almış hibe yani rüşvet o beldiye başkanının mirası paris hiltonla yarışır tabi memür maşıyla kılıçtaroğlunun kızıda maaşla yapmış bu serveti yesinler sizi hırsızlar sizi ikdidar olsanız ülkeyi soyarsınız neden 80 yıldır bu ülkede bir iş yapılmadı kanıtı bu hep çaldılar yediler mileti zati adamdan saymadılar ki neyine bunun yol metro hastane dedidle mileti köle gördüler bu chp gürahı ateş sizi çağrıyor.
@erdoganpolat34 ayıp be.bilip bilmeden iftira atmayı ne kadar seviyorsunuz.beleşe almak,ancak sizin gibi insanlara mahsustur.
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