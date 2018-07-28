Zeynep'in dikilen parmağı alındı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün motorundaki pervaneye kaptırdığı sağ elinin işaret parmağı kopan, 3 parmağında da zarar gören 4 yaşındaki Zeynep Çağlar, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Zeynep Çağlar'ın 6 saatlik operasyonla yerine dikilen işaret parmağı, kan dolaşımı sağlanamadığı için alındı.

​Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde oturan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızı Zeynep, 2 yaşındaki kardeşiyle 11 gün önce evlerinin önünde park halindeki traktörle oynamaya başladı. Akşam saatlerinde iddiaya göre Zeynep Çağlar'ın eli traktörün motor bölümündeyken, kardeşi kazara marşa bastı ve çalıştırdı. Motorun pervane bölümüne sağ eli sıkışan Zeynep Çağlar'ın çığlıklarını duyan ailesi, kendi imkanlarıyla kurtardıkları çocuğu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Zeynep Çağlar'ın sağ el işaret parmağının koptuğu, başparmak, orta ve yüzük parmaklarında ise ciddi hasar oluştuğu belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Buradaki müdahalenin ardından Zeynep Çağlar ve ailesi, Kayseri'ye yönlendirildi. Kayseri'de kopan parmağın yerine dikilmesi için gereken mikro cerrahi işleminin yapılamaması nedeniyle aile, bu kez de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Kayseri'den Antalya'ya getirilen Zeynep Çağlar, buradan da ambulans helikopterle Kumluca'ya götürüldü. 18 Temmuz sabahı hastanede hazır bekletilen özel ekip tarafından 6 saat süren operasyonun ardından Zeynep Çağlar'ın kopan işaret parmağı yerine dikilirken, diğer parmaklarına da müdahale yapıldı.

Zeynep Çağlar bugün hastaneden taburcu olmadan önce, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı tarafından son kontrolleri yapıldı. Hastanın kendilerine geldiğinde sağ el baş parmağı ile üç ve dördüncü parmaklarında ciddi yaralanmaları, ikinci parmağın ise ampute (kopuk) şekilde geldiğini aktaran Op. Dr. Balkarlı, 3 parmaktaki yaralanmaları onardıklarını, ikinci parmağı ise diktiklerini anlattı.

'PARMAĞI ALMAK ZORUNDA KALDIK'

İkinci parmakta operasyon sonrası kan dolaşımı sağlanmasının kendilerini sevindirdiğini kaydeden Balkarlı, "Özellikle ikinci parmağı kötü yaralanmıştı. Çocuk olması dolayısıyla biz ona da şans tanıyıp, total ampute olan ikinci parmağını da reimplante etmiştik. Fakat dolaşımın devamlılığını sağlayamadık ve o parmağı orta seviyeden almak zorunda kaldık. Diğer parmaklarında herhangi bir sıkıntısı yok. Bundan sonraki süreçte bazı tavsiyelerle hastamızı taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Baba Osman Çağlar da hastaneden taburcu oldukları için sevinçli olduklarını söyledi. Yaklaşık 10 günlük süreçte kızlarının sağlığına kavuşması için herkesin canla başla çalıştığını kaydeden Çağlar, "Bugün çocuğum ile birlikte hastaneden taburcu oluyoruz. Bu süreçte bize her türlü desteği veren doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Sağlık Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Allah bize böyle bir acı yaşatmasın, devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

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