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Zeynep'in Sivas'ta kopan parmağı, Antalya'da dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 4 yaşındaki Zeynep Çağlar'ın traktörün motorundaki pervaneye kaptırması sonucu kopan sağ el işaret parmağı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede 6 saat süren mikro cerrahi operasyonuyla yerine dikildi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 4 yaşındaki Zeynep Çağlar'ın traktörün motorundaki pervaneye kaptırması sonucu kopan sağ el işaret parmağı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede 6 saat süren mikro cerrahi operasyonuyla yerine dikildi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıyar köyünde oturan Osman ve Özge Çağlar çiftinin kızı Zeynep, 2 yaşındaki kardeşiyle geçen salı akşamı evlerinin önünde park halindeki traktörle oynamaya başladı. Saat 18.00 sıralarında iddiaya göre Zeynep Çağlar'ın eli traktörün motor bölümündeyken, kardeşi kazara marşa bastı ve çalıştırdı. Motorun pervane bölümüne sağ eli sıkışan Zeynep Çağlar'ın çığlıklarını duyan ailesi, kendi imkanlarıyla kurtardıkları çocuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Zeynep Çağlar'ın sağ el işaret parmağının koptuğu, baş parmak ve orta parmağında ise ciddi hasar oluştuğu belirlendi. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ Buradaki müdahalenin ardından Zeynep Çağlar ve ailesi, Kayseri'ye yönlendirildi. Kayseri'de kopan parmağın yerine dikilmesi için gereken mikro cerrahi işleminin yapılamaması nedeniyle aile bu kez de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Kayseri'den Antalya'ya getirilen Zeynep Çağlar, buradan da ambulans helikopterle Kumluca'ya götürüldü. Çarşamba sabahı hastanede hazır bekletilen özel ekip tarafından 6 saat süren operasyonun ardından Zeynep Çağlar'ın kopan işaret parmağı yerine dikilirken, diğer parmaklarına da müdahale yapıldı. 'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN' Baba Osman Çağlar, olayın akşam saatlerine gerçekleştiğini ve kendi imkanlarıyla önce Sivas'a, ardından da Kayseri'ye gittiklerini söyledi. Kayseri'nden sonra devreye 112 aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'nın girdiğini anlatan Çağlar, "Bizim için çok uzun bir süreydi. Kayseri'de 112 aracılığıyla çocuğum için Kumluca ilçesindeki cerrahi uzmanı doktorlarımıza ulaştık. Ameliyata aldılar. Çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, çocuğum için hem uçak, hem helikopter kaldırdı" dedi. 'YAKLAŞIK 6 SAATLİK BİR AMELİYAT' Operasyonu gerçekleştiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Balkarlı da çocuğun kendilerine ulaştığında olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini kaydetti. Zeynep'in sağ el başparmak, işaret ve orta parmaklarında ciddi yaralanmanın olduğunu anlatan Balkarlı, işaret parmağın kopuk vaziyette olduğunu söyledi. Balkarlı, "Hastamız bize ulaşır ulaşmaz, hazır bekleyen ekibimizle hemen operasyona aldık. Özellikle ikinci parmak için çok uğraştık. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonunda parmağı tekrar yerine dikebildik. Hastamızın takibi sürüyor, bir sıkıntımız yok, takiplerimiz devam edecek" diye konuştu.

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