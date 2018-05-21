Zeytin ağaçları yeniden hayat buluyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni imar düzenlemesinden etkilenen ya da yol güzergahında kalan zeytin ağaçları sökülüp belirlenen alanlara taşınıyor.

Kaymakamlık tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarlığından 6 kişi dahil edilerek oluşturulan Zeytin Komisyonu'nun onayı sonucu zeytin ağaçları taşınıyor.

Belediye Başkanı Kamil Saka, yaptığı açıklamada, bölgede hiçbir şekilde zeytin ağacı kesimine izin verilmediğini, aksine oluşturulan komisyonun onayıyla belediyenin belirlediği sahalara özenle dikildiği, bakımlarının yapıldığını söyledi.

Saka, imar düzenlemelerinin zeytinleri yok ettiğine ilişkin bazı iddiaların bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zeytin ağaçlarımız yok edilmiyor, sadece taşınıyor. Şu anda bulunduğumuz alan, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda. Yeni düzenleme alanımız. Buradaki ağaçların bir kısmı, kanalizasyon inşaatı nedeniyle Narlı bölgesinden söküldü. Yerlerinden çıkartılarak taşınan bu ağaçlar buraya dikildi. Bir kısmı da inşaatlara denk gelen alanlardan taşınmıştır. Burada yeni bir zeytinlik alan oluştu. Birkaç yıl sonra bu ağaçlar çok daha verimli olacaklar ve mükemmel bir alanımız olacak. Bu alanın peyzaj çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacağız."

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker de zeytin ağaçların yeni yerlerine dikildiğini ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

