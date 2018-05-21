HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Zeytin ağaçları yeniden hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde imar düzenlemesinden etkilenen zeytin ağaçları, kaymakamlığın oluşturduğu komisyonun onayıyla belirlenen alanlara taşınıp dikiliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni imar düzenlemesinden etkilenen ya da yol güzergahında kalan zeytin ağaçları sökülüp belirlenen alanlara taşınıyor.

Kaymakamlık tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Çiftçi Malları Koruma Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarlığından 6 kişi dahil edilerek oluşturulan Zeytin Komisyonu'nun onayı sonucu zeytin ağaçları taşınıyor.

Belediye Başkanı Kamil Saka, yaptığı açıklamada, bölgede hiçbir şekilde zeytin ağacı kesimine izin verilmediğini, aksine oluşturulan komisyonun onayıyla belediyenin belirlediği sahalara özenle dikildiği, bakımlarının yapıldığını söyledi.

Saka, imar düzenlemelerinin zeytinleri yok ettiğine ilişkin bazı iddiaların bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zeytin ağaçlarımız yok edilmiyor, sadece taşınıyor. Şu anda bulunduğumuz alan, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda. Yeni düzenleme alanımız. Buradaki ağaçların bir kısmı, kanalizasyon inşaatı nedeniyle Narlı bölgesinden söküldü. Yerlerinden çıkartılarak taşınan bu ağaçlar buraya dikildi. Bir kısmı da inşaatlara denk gelen alanlardan taşınmıştır. Burada yeni bir zeytinlik alan oluştu. Birkaç yıl sonra bu ağaçlar çok daha verimli olacaklar ve mükemmel bir alanımız olacak. Bu alanın peyzaj çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacağız."

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker de zeytin ağaçların yeni yerlerine dikildiğini ve bakımlarının yapıldığını söyledi.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo
Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadıTemizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edremit Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.