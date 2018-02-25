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Zeytin dalı figürlü saç modeline ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te erkek kuaförü Cafer Koçman (29), Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla başlattığı kampanya ile isteyenlere zeytin dalı figürlü saç kesimini ücretsiz yapıyor.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te erkek kuaförü Cafer Koçman (29), Suriye'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla başlattığı kampanya ile isteyenlere zeytin dalı figürlü saç kesimini ücretsiz yapıyor. Gaziantep'te kuaförlük yapan Cafer Koçman, gönüllü müşterilerine, harekâtın adı ve simgesi olan zeytin dalı figürlü saç modelini ücretsiz yapıp, boyayla renklendiriyor. Kampanyaya destek veren çok sayıda genç, saçlarını zeytin dalı figürü yaptırdı. Operasyona destek olmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için gönüllü olan Yusuf Yalçınkaya (10) ve Emre Özyılmaz (25), başına zeytin dalı çizdirdi. Müşterilerinden ücret almadığını belirten Cafer Koçman, "Gaziantep'ten Afrin operasyonuna destek için zeytin dalı saç modeli çiziyoruz. Müşterilerimize 45 dakikalık tıraş ile modeli yapıyor ve ücret almıyoruz. Ülkemiz için askerlerimizin yaptığı bu operasyonda biz sürekli olarak hatırlamak ve bir farkındalık oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Saçına zeytin fidanı çizdirmek için gelenler oluyor, biz de saçlarına zeytin dalı figürünü çiziyoruz" dedi. Saçına zeytin dalı çizdiren Yusuf Yalçınkaya ise "Afrin'de savaşan askerlerimize destek olmak için saçıma zeytin dalı çizdirdim" diye konuştu.

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