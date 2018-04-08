HABER

Zeytin Dalı Futbol Turnuvası’ndan Afrin’e selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Afrin’e huzur ve barış götürmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Zeytin Dalı Futbol Turnuvası” düzenlendi.Turnuvanın 3.

Zeytin Dalı Futbol Turnuvası’ndan Afrin’e selam

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Afrin’e huzur ve barış götürmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Zeytin Dalı Futbol Turnuvası” düzenlendi.
Turnuvanın 3. Haftasında Kaldırımspor ile karşılaşan Deveciuşağıspor maça "Mehmetçiğe selam olsun" afişiyle çıkarak Afrin’de tarih yazan kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.
Deveciuşağı Spor Teknik Direktörü Mustafa Budulgan, oyuncularının bu davranışlarından gurur duyduklarını belirterek, "Allah, kahraman askerimizin yanında olsun" dedi.
Deveciuşağı Mahalle Muhtarı Veli Bozdoğan ise "İlçemizin gençlerine böyle anlamlı bir futbol turnuvası düzenleyen yetkililere teşekkür ederim" dedi.

Zeytin Dalı Futbol Turnuvası’ndan Afrin’e selam

Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!
Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre rekor ceza istemi!

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

Ömer Çelik'ten Yunan bakana: Küstah, politik komedyen

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu

Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

Eski CHP milletvekili Ali Haydar Öner hayatını kaybetti

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.