Zeytin Dalı Futbol Turnuvası’ndan Afrin’e selam

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Afrin’e huzur ve barış götürmek amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla “Zeytin Dalı Futbol Turnuvası” düzenlendi.
Turnuvanın 3. Haftasında Kaldırımspor ile karşılaşan Deveciuşağıspor maça "Mehmetçiğe selam olsun" afişiyle çıkarak Afrin’de tarih yazan kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.
Deveciuşağı Spor Teknik Direktörü Mustafa Budulgan, oyuncularının bu davranışlarından gurur duyduklarını belirterek, "Allah, kahraman askerimizin yanında olsun" dedi.
Deveciuşağı Mahalle Muhtarı Veli Bozdoğan ise "İlçemizin gençlerine böyle anlamlı bir futbol turnuvası düzenleyen yetkililere teşekkür ederim" dedi.
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