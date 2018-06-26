Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı bünyesinde, Hatay'da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu.
Bakanlar Kurulunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bakanlığın taşra teşkilatı bünyesinde, Hatay'da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu.
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin bölgesine insani yardımların daha kolay ulaştırılması amacıyla gümrük kapısının faaliyete geçirilmesi için bir süredir çalışma yürütülüyordu.
Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü kapatıldı. Aynı bölge müdürlüğüne bağlı Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğünün adı Kapıkule Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirildi.
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