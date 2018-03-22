Zeytin Dalı güneye uzandı! İşte harekatta son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Afrin bölgesinde kontrolü sağlamalarının ardından, terör ögütü PKK/PYD’nin denetiminde bulunan Azez’in güneybatısındaki bölgelere yöneldi. TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 61’inci gününde Afrin ve Halep arasında stratejik noktada bulunan Ahlam Dağı (El Ehlam) ile Basutah, Basute, Kufayr ve Burç Abdullah köylerini ele geçirerek Kimar ve Berad köylerine kadar ilerledi. Yerel kaynaklar, köylerde PKK/PYD’li teröristlerden çok, destek için bölgeye giden Şii milisler bulunduğu bilgisini veriyor. Basutah Köyü’nde rejim bayraklarının ÖSO’lular tarafından indirildiği, Kimar ve Berad köylerinde ise rejime bağlı milisler ile ÖSO askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Rejimin denetimindeki Nubul Zehra bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan köylerdeki hedefler tank ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Öte yandan, Türk savaş uçakları tarafından önceki gece saatlerinde düzenlenen hava harekâtında, rejime bağlı milislerin üst düzey komutanlarının öldüğü de ileri sürüldü. Harekâtta dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698 olarak açıklandı.