HABER

Zeytin Dalı güneye uzandı! İşte harekatta son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin’in güneyinde stratejik Ahlam Dağı ve 4 köyü ele geçirdi. Bölgeden, Kimar ve Berad köylerine ilerleyen ÖSO ile rejime bağlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı haberleri geliyor. Hava harekâtında milislerin üst düzey komutanlarından birinin öldüğü belirtildi.

Zeytin Dalı güneye uzandı! İşte harekatta son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Afrin bölgesinde kontrolü sağlamalarının ardından, terör ögütü PKK/PYD’nin denetiminde bulunan Azez’in güneybatısındaki bölgelere yöneldi. TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 61’inci gününde Afrin ve Halep arasında stratejik noktada bulunan Ahlam Dağı (El Ehlam) ile Basutah, Basute, Kufayr ve Burç Abdullah köylerini ele geçirerek Kimar ve Berad köylerine kadar ilerledi. Yerel kaynaklar, köylerde PKK/PYD’li teröristlerden çok, destek için bölgeye giden Şii milisler bulunduğu bilgisini veriyor. Basutah Köyü’nde rejim bayraklarının ÖSO’lular tarafından indirildiği, Kimar ve Berad köylerinde ise rejime bağlı milisler ile ÖSO askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Rejimin denetimindeki Nubul Zehra bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan köylerdeki hedefler tank ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Öte yandan, Türk savaş uçakları tarafından önceki gece saatlerinde düzenlenen hava harekâtında, rejime bağlı milislerin üst düzey komutanlarının öldüğü de ileri sürüldü. Harekâtta dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698 olarak açıklandı.

afrinn

GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA KONTROL

Harekâtın 58’inci gününde kontrol sağlanan Afrin ilçe merkezinde ise teröristlerin tuzakladıkları patlayıcı ve mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre güvenlik güçlerinin arama-tarama faaliyetleri sırasında, yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlar bulundu. Afrin merkeze bağlı Mestura Köyü’nde PYD’nin karargâh olarak kullandığı bir binada çok sayıda Grand füzesi ve havan mermisi ele geçirildi. Afrin kent merkezinde saldırı hazırlığında olan 2 teröristin de öldürüldüğü belirtildi. Afrin’de oluşturulan kontrol noktasında kent merkezine giriş-çıkışlar ve araçlar didik didik aranırken, ilçede hırsızlık yapanlar tutuklanıyor.

KOMANDOLAR HER TAŞIN ALTINI ARIYOR

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’i temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor. Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlardaki aramalarda, komandolar ile ‘Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi’ (METİ) görev alıyor. Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Sualtı Taarruz Komutanlığı’na (SAT) bağlı timler de yer alıyor. SAT komandoları, hava harekâtları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynamıştı.

Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!Teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!
Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı TSK ÖSO Afrin

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Dev holdingin patronlarına tutuklama

Dev holdingin patronlarına tutuklama

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hürriyet, Kanal D satıldı mı? Doğan Holding'ten açıklama geldi

Hürriyet, Kanal D satıldı mı? Doğan Holding'ten açıklama geldi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaçırıp, dövdüğü sevgilisi konuştu

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaçırıp, dövdüğü sevgilisi konuştu

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Bugün Regaip Kandili! Hangi kanalda saat kaçta kandil programı var? (Canlı İzle)

Tecavüze uğrayan bebek skandalıyla ilgili yeni gelişme!

Tecavüze uğrayan bebek skandalıyla ilgili yeni gelişme!

Günlük burç yorumları: İrem Su'dan 22 Mart Perşembe günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: İrem Su'dan 22 Mart Perşembe günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.