Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan 'Zeytin Dalı Hârekatı' kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor. 5 KİLOMETRELİK TÜNEL



Hârekat kapsamında kısa süre önce Afrin'in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü. Böyle görüntülendi... 5 kilometre uzunluğunda...Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.

ARAPLAR VE TÜRKMENLERİ BASKIYLA UZAKLAŞTIRDILAR



Terör örgütü PKK/PYD mensupları, iç savaşın başlamasının ardından kanton ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı ile birçok köyü kontrolüne aldı. Araplar ile Türkmenleri baskıyla evlerinden uzaklaştırarak buralarda yuvalanan teröristler, Türkiye'nin olası operasyon ihtimaline karşı da hazırlık yaptı. Son 5 yıllık süreçte, Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe ve stratejik noktalar, teröristler tarafından 'kale'ye dönüştürüldü. Teröristler, bu süre içinde hakim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin etrafının çevrelendiği betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde tüneller yapıldı. PYD’li teröristler, her tepeye kule ve tünel inşa etmişİçine açılan küçük mazgallar ile teröristlerin nöbet tuttuğu labirente benzer tünellerin bazıları kilometrelerce uzatıldı. Kimi tünellerin ucu, bulundukları yerden kilometrelerce uzaktaki başka tepe veya köye çıkarken, teröristlerin olası operasyonlarda tünelleri kaçış yolu olarak kullandığı belirlendi.

SİRGAYA TEPESİ’NDE ÖSO GÜÇLERİ NÖBETTE



'Zeytin Dalı Hârekatı' ile çok sayıda köy gibi özgürleştirilen dağ ve stratejik nokta arasında Sirgaya Tepesi de bulunuyor. Kuş bakışı 8 kilometre uzaklıktaki Kilis'i gören hakim noktadaki tepe, harekat kapsamında havadan savaş uçakları, sınır birlikleri tarafından ise top ve roketatarlar ile ateş altına alınıp, karadan da TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin çatışmasının ardından ele geçirildi. PYD’li teröristler, her tepeye kule ve tünel inşa etmişTeröristlerden temizlendikten sonra mayın ve patlayıcı taraması yapılan Sirgaya Tepesi’nde, şimdi ÖSO güçleri nöbet tutuyor. Silahlarıyla tepede nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman birkaç kilometre uzaklıkta olan terör örgütü PYD denetimindeki Bafelyun Tepesi ile Katme ve Veregen köylerinden yapılan saldırıları karşılık vererek püskürtüyor. 2 KİLOMETRELİK TÜNEL



Sirgaya Tepesi’nde yıllar önce teröristler tarafından inşa edilen ve harekat kapsamında savaş uçaklarıyla imha edilen kulelerin altında labirent tarzı inşa edilen 2 kilometre uzunluğunda tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde, ayrıca çeşitli noktalarda ayrılmış bölümlerde, ranzaların bulunduğu dinlenme odaları ile mutfak olduğu görüldü. Teröristlerin inşa ettiği tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi'nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi.