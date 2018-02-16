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Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son bilgilere göre ise, TSK ve ÖSO, Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini teröristlerden arındırdı.

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan 'Zeytin Dalı Hârekatı' kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor.

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5 KİLOMETRELİK TÜNEL

Hârekat kapsamında kısa süre önce Afrin'in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

Böyle görüntülendi... 5 kilometre uzunluğunda...Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.

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ARAPLAR VE TÜRKMENLERİ BASKIYLA UZAKLAŞTIRDILAR

Terör örgütü PKK/PYD mensupları, iç savaşın başlamasının ardından kanton ilan ettiği Afrin kenti ve kırsalında baskı ile birçok köyü kontrolüne aldı. Araplar ile Türkmenleri baskıyla evlerinden uzaklaştırarak buralarda yuvalanan teröristler, Türkiye'nin olası operasyon ihtimaline karşı da hazırlık yaptı. Son 5 yıllık süreçte, Afrin kent merkezi ve çevresinin yanı sıra kırsalda bulunan dağ, tepe ve stratejik noktalar, teröristler tarafından 'kale'ye dönüştürüldü.

Teröristler, bu süre içinde hakim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurdu. Kaleye dönüştürülen bölgelerin etrafının çevrelendiği betonarme yapıların altına da 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde tüneller yapıldı.

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PYD’li teröristler, her tepeye kule ve tünel inşa etmişİçine açılan küçük mazgallar ile teröristlerin nöbet tuttuğu labirente benzer tünellerin bazıları kilometrelerce uzatıldı. Kimi tünellerin ucu, bulundukları yerden kilometrelerce uzaktaki başka tepe veya köye çıkarken, teröristlerin olası operasyonlarda tünelleri kaçış yolu olarak kullandığı belirlendi.

SİRGAYA TEPESİ’NDE ÖSO GÜÇLERİ NÖBETTE

'Zeytin Dalı Hârekatı' ile çok sayıda köy gibi özgürleştirilen dağ ve stratejik nokta arasında Sirgaya Tepesi de bulunuyor. Kuş bakışı 8 kilometre uzaklıktaki Kilis'i gören hakim noktadaki tepe, harekat kapsamında havadan savaş uçakları, sınır birlikleri tarafından ise top ve roketatarlar ile ateş altına alınıp, karadan da TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin çatışmasının ardından ele geçirildi.

PYD’li teröristler, her tepeye kule ve tünel inşa etmişTeröristlerden temizlendikten sonra mayın ve patlayıcı taraması yapılan Sirgaya Tepesi’nde, şimdi ÖSO güçleri nöbet tutuyor. Silahlarıyla tepede nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman birkaç kilometre uzaklıkta olan terör örgütü PYD denetimindeki Bafelyun Tepesi ile Katme ve Veregen köylerinden yapılan saldırıları karşılık vererek püskürtüyor.

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2 KİLOMETRELİK TÜNEL

Sirgaya Tepesi’nde yıllar önce teröristler tarafından inşa edilen ve harekat kapsamında savaş uçaklarıyla imha edilen kulelerin altında labirent tarzı inşa edilen 2 kilometre uzunluğunda tünel bulundu. Mazgallarında teröristlerin ateş ettiği çok sayıda fişeğin olduğu görülen tünelde, ayrıca çeşitli noktalarda ayrılmış bölümlerde, ranzaların bulunduğu dinlenme odaları ile mutfak olduğu görüldü. Teröristlerin inşa ettiği tünellerin bazı uçlarının ise Sirgaya Tepesi'nin farklı noktalarına çıktığı ve kaçış yolu olarak kullanıldığı belirlendi.

SALDIRI VE SIZMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

Teröristlerin, bir süre önce kaybettiği kritik noktalardan Sirgaya Tepesi'ni yeniden ele geçirmek için saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu da öğrenildi. ÖSO güçleri, teröristlerin bu girişimlerini engellemeye çalışırken, Türkiye sınırında konuşlu birlikler de saldırı girişimlerini ateş destek vasıtaları ile önlüyor.

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2 KÖY DAHA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

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TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN BÖLGELER

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

AA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Arkadaş 100 km de kazsalar başlarına bincez hendeklere gömcez onları
Bir gece ansızın geliyorum dersen adam kazar yani
bu kadar uğraş bu kadar çaba ve bu kadar şehit veriyoruz çavuşoğlu ABD ile anlaştık diyo..sanki bu kadar emek boşa gitti gibi geliyo..
@ibrahimeci lafı nerenden anladığına ve siyasi görüşüne bağlı
çavuşoğlu abd dışişleri bakanını rezil etti canlı yayında
Anlama kıtlığı olan arkadaşım. Normalde dediğin mantıken doğru ama bir anlaşma olacaksa bunun için bu olaylara sebebiyet veren unsurların ortadan kalkması gerekir. Şayet bu olmuşsa sonuçta bu operasyon amacına ulaşmıştır. Yok eğer bu unsur devam ediyorsa demek ki anlaşma yok, operasyona devam edilir.
İsterlerse bin km lik tünel açsınlar. İman dolu göğüsleri ile cihat eden Türk ordusuna zorlukları kolay eder RABB im. Yüce Rabbim orada savaşan, mazluma kol kanat geren cihadın alanlarına yar ve yardımcısı olsun. Onlar bizim biz onlar için varız
1 haftaya afrine gideriz ABD ile anlaştık ya afrin ösoya membiç ABD ye
pydpkk da 3 ün birini aldı
abd barzaniyi sattığı gibi ypgpkk da sattı
HDP li belediyelerden sağladıkları iş makinaları ile kazdılar.Bizim paralarımızla bize tuzak kuruyorlar.Hep bu CHP.nin yüzünden oluyor bütün bunlar.
kendi mezarlarını kazmışlar
Ne var canım bunda, hevaller mezarlarını kazmışlar :D
gazımız mübarek olsun allah yarr ve yardımcımız olsun. kâfirler helal olsun
kökü kuruyasıca domuz dölleri köstebek gibi çalışmışlar
İsterlerse bin km lik tünel açsınlar. İman dolu göğüsleri ile cihat eden Türk ordusuna zorlukları kolay eder RABB im. Yüce Rabbim orada savaşan, mazluma kol kanat geren cihadın alanlarına yar ve yardımcısı olsun. Onlar bizim biz onlar için varız
bitirin ki bir daha gelemesinler
@zeytin_dali_1972 biter mi bunlar öldükçe çoğalır
got korkusu neleer yaptiriyor
Köklerini kurutun aslanlar
biz üzmirin göbeğinde doğalgazı evimizin önüne kazdıramıyoruz adamlar neler yapmış .. geberin inşallah
yeryüzündeki her savaş dogru zamanlama ile kazanılmış, yanlış zamanlama ile kaybedilmiştir.fırat kalkanı ile eş zamanlı afrin harekatı ,hatta kuzey ırak harekatına da başlanmalıydı.ne tekim 7 yıl önce türkiye rus donanması için akdenizde atıl durumda olan limanlarından bir yer göstermiş olsa rusya esadı coktan gözden cıkartmıs,şimdi S-400 leri sıfır maliyetle almış ,domatez sorununu çözmüş ,zengin rus sermayesini türkiyeye cekmiş ,dogalgaz ve nükleer enerji santrallerine inşaatlarına kazma vurmuş olunurdu.
Göz korkusu neler yaptiriyor
sen haftalarca bas bas bağırır geliyoruz diye uyarırsan olacağı budur.ısıracak köpek düşünü göstermez.sen planını yaparsın bir gece aniden bastırırsınbu duruma fırsat vermezsin.ama maalesef siyasiler boşboğazlı ve her işten menfaat çıkarmaya çalışırlar.askeri açıdan bakarsan bu mevzilerin hiç bir önemi yok tam tersi bu mevzileri kazıp koruyamazsan düşmanın senin içine kadar rahatça girer.örnek yaşadık askerde karakolların basılmasında gördük.asker mevzi kazmış ucu karakolun içine uzanıyor.sonuç terörist içeri sızarken burayı kullanıyordu.
suriyede bir ticaret hattı oluşturmuştuk.bu savaşla birlikte o hat yok oldu.bu hatta yakın türkmenleride oradan çıkarıp yerlerine pkk'lıları koydular.suriyedeki savaşın en büyük amacı bu zaten.türkiye ile suriye arasında olan ticareti tamamen bitirmek
@fatih_sayiner_1979 Yahu sen ne geri zekalı alçaksın...Hesaba bak...
TSK SÜREKLİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AFRİNİ HAVADAN VE KARADAN BOMBALAMALI VE TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKMALI
Soysuzun Korkusunun Türk korkusunu olduğunu nereden bilsin Yahudi uşağı Amerika.
AFRİNDEN KANDİLE HER YER YAKILMALI YIKILMALI COĞRAFYADAN SİLİNMELİDİR...
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