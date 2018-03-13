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Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişme!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu.

Reuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattıReuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı
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