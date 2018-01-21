Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Akar'ın Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamanın görüntüleri paylaşıldı.

Akar, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkının bu örgütlerin baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başladıklarını bildirdi.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki terörle mücadeleye yönelik özel kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde gerçekleştirileceğini belirten Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." değerlendirmesini yaptı.