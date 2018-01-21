Zeytin Dalı Harekatı

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor.
TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından terör örgütü mensuplarınca Kilis-Hatay hakkındaki bazı alanlara taciz atışları yapıldı.
Bunun üzerine sınırda konuşlu TSK birlikleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Bombardıman sesleri Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor.
(AA)
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