Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacak ve dua edilecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih Suresi'nin okunacağını duyurdu.

Atalay ayrıca Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk milletinin bekası için dua edileceğini bildirdi.

Türkiye'de de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti. Erbaş, harekat dolayısıyla tüm müftülükler ve Diyanet personeline mesaj göndererek, bütün camilerde Türk ordusu için dua edileceğini belirtmişti. Erbaş, bu sabah Hacı Bayram Camisi'nde Fetih Suresi'nin okunacağı programa katılacak.

(AA)