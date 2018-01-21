Zeytin Dalı Harekatı

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 02:09 |2 saat önce

- TSK'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik topçu ateşi sürüyor - PYD/PKK İdlib gerginliği azaltma ve Fırat Kalkanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlerken, Türk ordusu örgüte yoğun şekilde karşılık veriyor - Afrin'deki askeri hastaneyi kapatan terör örgütü, yaralanan mensuplarını "sivil kılığında" diğer hastanelerde tedavi etmeye hazırlanıyor - Sivil kıyafetlere bürünen teröristler, ilçedeki bazı alanlarda araçlarla devriye geziyor - ÖSO, Esed rejimiyle temas eden alan

AZEZ/İDLİB/AFRİN/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında topçu atışları sürüyor. PYD/PKK, TSK hedeflerine saldırılarını sürdürürken, Afrin içinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya yoğunlaşıyor. Sahada AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre, TSK unsurları, Afrin'in karşısında, Suriye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden PYD/PKK hedeflerine yoğun topçu saldırıları düzenliyor. Bu arada PYD/PKK, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem noktalarındaki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle gözlem noktasında konuşlu TSK güçlerinin örgütün saldırılarına karşılık vermek amacıyla top atışları sürüyor. Örgütün Afrin'den Azez'e saldırıları da devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki konuşlu TSK birlikleri de terör örgütüne karşılık veriyor. ÖSO, Beşşar Esed rejimiyle temas eden alan hariç Afrin bölgesini çevreleyen muhaliflerin kontrolündeki Azez ve İdlib ile Türkiye sınırındaki cephe hatlarına sevkiyatlarını sürdürüyor.

- Afrin içindeki gelişmeler PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi etmeye hazırlandığı öğrenildi. Örgütün ayrıca kentin doğu ve kuzey mahallelerindeki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı. PYD/PKK'nın sivilleri canlı kalkan yaparak, Afrin'den çıkmak isteyenleri durdurmak için Esed rejimiyle anlaşarak yolları kapattığı daha önce ulaşılan bilgiler arasındaydı. Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenilmişti. TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.