HABER

Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 02:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

- TSK'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik topçu ateşi sürüyor - PYD/PKK İdlib gerginliği azaltma ve Fırat Kalkanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlerken, Türk ordusu örgüte yoğun şekilde karşılık veriyor - Afrin'deki askeri hastaneyi kapatan terör örgütü, yaralanan mensuplarını "sivil kılığında" diğer hastanelerde tedavi etmeye hazırlanıyor - Sivil kıyafetlere bürünen teröristler, ilçedeki bazı alanlarda araçlarla devriye geziyor - ÖSO, Esed rejimiyle temas eden alan

AZEZ/İDLİB/AFRİN/ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında topçu atışları sürüyor. PYD/PKK, TSK hedeflerine saldırılarını sürdürürken, Afrin içinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya yoğunlaşıyor.

Sahada AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre, TSK unsurları, Afrin'in karşısında, Suriye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden PYD/PKK hedeflerine yoğun topçu saldırıları düzenliyor.

Bu arada PYD/PKK, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem noktalarındaki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle gözlem noktasında konuşlu TSK güçlerinin örgütün saldırılarına karşılık vermek amacıyla top atışları sürüyor.

Örgütün Afrin'den Azez'e saldırıları da devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki konuşlu TSK birlikleri de terör örgütüne karşılık veriyor.

ÖSO, Beşşar Esed rejimiyle temas eden alan hariç Afrin bölgesini çevreleyen muhaliflerin kontrolündeki Azez ve İdlib ile Türkiye sınırındaki cephe hatlarına sevkiyatlarını sürdürüyor.

- Afrin içindeki gelişmeler

PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Örgütün ayrıca kentin doğu ve kuzey mahallelerindeki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı.

PYD/PKK'nın sivilleri canlı kalkan yaparak, Afrin'den çıkmak isteyenleri durdurmak için Esed rejimiyle anlaşarak yolları kapattığı daha önce ulaşılan bilgiler arasındaydı.

Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenilmişti.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde yapıldığı belirtilmişti. Açıklamada yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

PKK hesapları harekete geçti! Kara propagandaya başladılar

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Son dakika! Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı

Kilis'te sınır bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kilis'te sınır bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

"Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" programı

"Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" programı

Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.