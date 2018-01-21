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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 05:15 | Son Güncelleme 16 dakika önce

- Esed rejimi, Halep il merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullandırıyor - PYD/PKK, Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e terörist ve mühimmat takviyesine başladı

HALEP/İDLİB (AA) – Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Beşşar Esed rejimi, Halep merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin'e yardım göndermesinin önünü açtı.

AA'nın Halep merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esed rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin'e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor.

Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı.

Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK'lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında.

(AA)

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