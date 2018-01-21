KİLİS (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Üzülerek belirtmek isterim ki Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal." dedi.

Kınık, Azez'deki temaslarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgedeki insani yardımın kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Afrin'daki çatışma hattında bulunan sivillerin açılabilecek yollardan tahliye edilebilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Özellikle Azez'in doğusunda yeni kamp alanları oluşturulması, Afrin'den gelecek olan insanların insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlarımız sahada yoğun şekilde çalışıyor. Üzülerek belirtmek isterim ki Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal. Bu anlamda çatışma bölgelerindeki tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi, sivillerin korunması konusunda aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim güçlerinin Afrin'den çıkmak isteyen sivil halka yönelik yol kapama eylemini durdurması gerekiyor."