KİLİS (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Üzülerek belirtmek isterim ki Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal." dedi.
Kınık, Azez'deki temaslarının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgedeki insani yardımın kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin sürdürülmesi noktasında ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Afrin'daki çatışma hattında bulunan sivillerin açılabilecek yollardan tahliye edilebilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:
"Özellikle Azez'in doğusunda yeni kamp alanları oluşturulması, Afrin'den gelecek olan insanların insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlarımız sahada yoğun şekilde çalışıyor. Üzülerek belirtmek isterim ki Afrin'den çıkmak isteyen sivil insanların çıkışına PYD/YPG güçleri ve güney hattında da rejim izin vermiyor. Bu hatlar kapatılmış durumda. Bu, insancıl hukuk açısından bir ihlal. Bu anlamda çatışma bölgelerindeki tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi, sivillerin korunması konusunda aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. YPG/PYD'nin ve Suriye rejim güçlerinin Afrin'den çıkmak isteyen sivil halka yönelik yol kapama eylemini durdurması gerekiyor."
Azez ve Fırat Kalkanı bölgesinde Afrinli sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerine işaret eden Kınık, gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.
Kınık, özellikle kuzey Suriye'de birden çok kez göç etmek zorunda kalmış yaklaşık 6,5 milyon insan bulunduğunu, bunların da zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayarak Türk Kızılayı olarak gerek Türkiye içindeki, gerekse Suriye içindeki Suriyelilerin korunması, ihtiyaçlarının sağlanması için imkanlarını seferber edeceklerini bildirdi.
- Afrin'de 450 bin kişi var
Kınık, Afrin bölgesinde 450 bin kişinin yaşadığının tahmin edildiğine dikkati çekti. Afrin'den çıkmak isteyenler siviller olduğunu ifade eden Kınık, şunları söyledi:
"Şu an için yaklaşık 50 bin kişinin çıkmak istediği bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu insanlara yönelik barınma merkezi oluşturuyoruz. Az önce de yeni kamp alanlarının kurulacağı alanları gördük. Bunların çok hızlı kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda içme suyu kuyuları, günlük gıda tesisi, üstyapı, tuvalet gibi alanlar inşa edilecek. Şu an hazırlık 50 bin ama ne kadar insan gelirse gelsin, imkanlarımızı ona göre artırabiliriz."
Kınık, şu an Afrin'den çıkışa izin verilmediğine işaret ederek "Halep tarafına da Azez tarafına da çıkış olmuyor. Şu an için içeriden gelen bilgi 50 bin çıkmak isteyen olduğu yönünde ama güvenli bir geçiş güzergahı olursa bu sayı daha da artacaktır. Bu insanlara da İdlib ve Azez bölgesinde yardımcı olmaya hazırız." dedi.
(AA)
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