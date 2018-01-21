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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: - "Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır" - "Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Başkanı Kaan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Harekatı iş dünyası olarak desteklediklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve hükümetimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakk'ını kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile terör unsurlarını hedef almaktadır. Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma sarmalı ile yukarıda isimleri sayılan terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye'yi görmüştür.

Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir.Bu açıdan Türkiye mazlum ve mağdurlar için güvenilir bir liman olurken, aziz milletimiz darda kalana ulaşan yardım eli olmuş, şanlı bayrağımız güvenin teminatı ve yarınlara olan umudun adı olmuştur.

Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına son vermek, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekatı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Zeytin Dalı Harekatı en başından sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Zeytin Dalı Harekatını iş dünyası olarak destekliyoruz. Rabbim, ordumuzu ve askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin inşallah."

(AA)

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