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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 03:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

- ABD Savunma Bakanı Mattis: -"Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar”

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis,"Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar.” dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var.” diye konuştu.

Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

(AA)

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