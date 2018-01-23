Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı ve harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sırasında bir askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

- Şehit sayısı 3'e yükseldi

Harekat kapsamında, Ömer Uşağı'nın Kuzeyinde, Suriye bölgesinde girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Harekat sırasında şehit olan asker sayısı 3'e yükseldi.

(AA)