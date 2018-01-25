TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, PYD/PKK ve DEAŞ'ın hepsinin terör örgütü olduklarını vurgulayarak, "Bizim ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda Zeytin DalıHarekatı ne kadar gerekiyorsa o kadar devam edecek." dedi.
Büyükelçi Yazgan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan harekata ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Gürcistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası basın kurumlarını temsil eden gazetecilerle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binasında bir araya gelen Yazgan, harekata ilişkin önemli detaylar paylaştı.
Toplantıya katılan gazetecilere konuyla ilgilendikleri için teşekkür eden Yazgan, basın toplantısını düzenlemesinin amacının gazetecileri harekatla ilgili bilgilendirmek olduğunu kaydetti.
"PKK bir terör örgütüdür. Türkiye, ABD, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Kanada tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüttür" diyen Yazgan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'ın terör örgütü olduğunu vurgulayarak, bu örgütleri arasındaki bağlantılara ilişkin bilgiler paylaştı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin Kürt halkına karşı başlatılan bir harekat olmadığını belirten Yazgan, "Bu Türkiye'nin Kürtlere karşı bir askeri harekatı değil. Bu PKK terör örgütüyle mücadele kapsamında Türkiye'nin kendini savunma amacıyla attığı bir adımdır." diye konuştu.
Yazgan, harekatın Türkiye'nin daha önce DEAŞ terör örgütüne karşı düzenlediği Fırat harekatı gibi Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde ulusal güvenliğine yönelik sürekli tehdidin önlenmesi için başlatılan bir operasyon olduğunu söyledi.
Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliğini yaptığını hatırlatan Yazgan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Suriye krizinin çözülmesi için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Bu konudaki tutumumuz belli. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınırları koruması konusunda ısrarlıyız." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin harekatın süresiyle ilgili bir sorusunu cevaplayan Büyükelçi Yazgan, "Bizim ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda Zeytin Dalı Harekatı ne kadar gerekiyorsa o kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Terörle mücadelede Türkiye ile Gürcistan'ın iş birliği yaptığını ifade eden Yazgan, iki ülkenin bu alandaki iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.
(AA)
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