Zeytin Dalı Harekatı

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, PYD/PKK ve DEAŞ'ın hepsinin terör örgütü olduklarını vurgulayarak, "Bizim ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda Zeytin DalıHarekatı ne kadar gerekiyorsa o kadar devam edecek." dedi.

Büyükelçi Yazgan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan harekata ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan'da faaliyet gösteren yerel ve uluslararası basın kurumlarını temsil eden gazetecilerle Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği binasında bir araya gelen Yazgan, harekata ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Toplantıya katılan gazetecilere konuyla ilgilendikleri için teşekkür eden Yazgan, basın toplantısını düzenlemesinin amacının gazetecileri harekatla ilgili bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

"PKK bir terör örgütüdür. Türkiye, ABD, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Kanada tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüttür" diyen Yazgan PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'ın terör örgütü olduğunu vurgulayarak, bu örgütleri arasındaki bağlantılara ilişkin bilgiler paylaştı.