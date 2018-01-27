Zeytin Dalı Harekatı

KİLİS (AA) - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi.
Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki tırlarda, Fırtına obüslerinin yüklü olduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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