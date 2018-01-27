Zeytin Dalı Harekatı

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatında başından bu yana çok sayıda helikopter, etkin ve güvenli şekilde görev yapıyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekatta bir hafta geride kaldı.

Özgür Suriye Ordusunun da desteğiyle sürdürülen harekatta sınırın Suriye tarafında radarlar yardımıyla belirlenen terör hedefleri, top atışlarının yanı sıra savaş uçakları ve helikopterlerle imha ediliyor.

TSK'nin envanterinde yer alan ve harekatta etkin olarak kullanılan helikopterler ise bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde icra ederek emniyetle üslerine döndü.

(AA)