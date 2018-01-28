Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Canikli, harekata ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.Mühimmat stoklarımız da terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli olarak üretilen mühimmata ilişkin örnekler veren Canikli, şunları kaydetti:

"Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı, yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor.Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve askeri fabrikalarda üretiliyor.Bir örnek daha, terör örgütünün hedeflerini Fırtına obüsüyle birlikte yerle bir eden 122 mm çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı.122 mm ÇNRA'nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı, yerli ve milli olarak ROKETSAN, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor.122 mm ÇNRA'nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı ROKETSAN tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor."