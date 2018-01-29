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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:57 | Son Güncelleme 2 dakika önce

- Malatya'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin oluşturduğu Ortak Değerler Platformu, harekata destek açıklaması yaptı

Malatya'da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin oluşturduğu Ortak Değerler Platformu, Türk Silahlı KuvvetlerininSuriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Platformun basın sözcüsü Hüseyin Polat, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın Afrin'e değil, Afrin'in ve Afrinlilerin başına musallat olan, emperyalistlerin taşeronu, dış destekli, özelde Türkiye, genelde İslam ümmeti için ciddi bir tehdit haline gelmeye başlayan terör örgütlerine karşı başlatıldığını belirtti.

Operasyonların kesinlikle bölgede yaşayan herhangi bir halka yönelik olmadığını aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlar, emperyalistlerin planlarını boşa çıkarmaya ve bozmaya yöneliktir. Bu hakikati görmeyip Türkiye'nin sürdürdüğü operasyonu eleştirmeye çalışanlar, isimleri ne olursa olsun, aydın, sanatçı, akademisyen, doktor, mimar, mühendis, avukat fark etmez, bu olayı doğru okuyamaz, anlayamaz ve yaptıkları değerlendirmenin kıymetiharbiyesi yoktur. Bunlar kendilerini nasıl görürlerse görsünler, bilerek veya bilmeyerek düşmanın kılıcını sallamakta, emperyalistlerin değirmenine su taşımaktadırlar. 'Herkes müdahale etsin ama Türkiye müdahale etmesin, Türkiye her zaman müstekbirlerin, emperyalistlerin arzularına göre şekillensin.' demek hangi mantıkla izah edilebilir. İşte buradan hareketle Malatya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu platformumuz, yürütülen bu operasyonların haklı ve ciddi nedenlere dayandığını görerek desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiç kimse ülkemizin, dünyanın diğer ucundan gelip bölgemizi istediği gibi dizayn etmesine sessiz kalmasını beklemeye hakkı yoktur."

Bölge insanları olduklarını vurgulayan Polat, "Emperyalistlerin bölgemiz hakkında ne düşündüklerini bize ne unutulmaz acıları reva gördüklerini yüz yıldır bizzat yaşayarak gördük. Kesinlikle sessiz veya seyirci kalınmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin seyirci kalmasını istemek, eğer hıyanet değilse büyük bir gaflettir. Kendilerine aydın diyenlerin, artık kuklanın arkasındaki kuklacıyı görmesi, kuklanın da ne duruma düştüğünü, kuklacıların kendisini nasıl yolda bıraktığını görerek kukla olmaya razı olmaması gerekiyor. Rabbimiz, Müslümanların güvenliği, huzur ve selameti için çalışan askerlerimize sabır, sebat, başarı ve zafer nasip eylesin." ifadesini kullandı.

(AA)

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