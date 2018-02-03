Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevinde yas var.
Şehidin Alsancak Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, acı haberi baba Mustafa ve anne Zeycan Bayram'a verdi.
Ahmet Bayram'ın (25) şehit olduğu haberini alan yakınları aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
AK Parti Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da şehidin evine giderek ailenin acısını paylaştı.
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