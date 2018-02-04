GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinin saldırısı sonucu isabet alan tankta şehit olan 5 askerin naaşı, Gaziantep'e getirildi.
Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen askerlerin cenazeleri, helikopterle Kilis'e getirildi.
Buradan ambulanslarla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledilen şehitlerin naaşı, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
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