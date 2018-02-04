Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in Konya'nın Ereğli ilçesindeki babaevinde yas var.
Şehit Seçen'in Cinler Mahallesi'nde babaevine giden Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve diğer yetkililer, şehadet haberini baba Sedat ve anne Songül Seçen'e iletti.
Büyük üzüntü yaşayan şehidin ailesine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Seçen'in nişanlı olduğu, yaklaşık 1,5 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.
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