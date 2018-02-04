HABER

Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Harekatta şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Akgül'ün Çorum'daki ailesine şehadet haberi iletildi

ÇORUM (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün Çorum'daki ailesine acı haber verildi.

Operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Akgül'ün Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'nde bulunan evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Zeynep Akgül'e iletti.

Haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberini alan yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Akgül'ün bir süre önce nişanlandığı ve yazın düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Şehidin iki kardeşi bulunduğu, babası Mustafa Akgül'ün Bursa'da yaşadığı ve acı haber üzerine Çorum'a hareket ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Eyvaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehidin yarın ilçeye gelmesini beklediklerini belirterek, "Yarın düzenlenecek törenin ardından şehidimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve ilçe halkımızın başı sağolsun." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaca Çorum şehit

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu!

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 3 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedefi 1027 rakımlı tepe

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedefi 1027 rakımlı tepe

115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin baba ocağına ateş düştü

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin baba ocağına ateş düştü

Bombalı çantanın adresi Mersin miydi?

Bombalı çantanın adresi Mersin miydi?

İlber Ortaylı: Hatay alınmasaydı bugün bambaşka sorun yaşardık

İlber Ortaylı: Hatay alınmasaydı bugün bambaşka sorun yaşardık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.