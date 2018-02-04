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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 00:16 | Son Güncelleme

Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül'ün İnegöl'deki babasına şehadet haberi ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesindeki babasına acı haber verildi.

Şehit olan Aygül'ün Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kaymakam Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Saban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Mustafa Aygül'e iletti.

Aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı, şehit haberini alan yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da şehidin babasını arayarak, taziyelerini ilettiği öğrenildi.

Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

Bu arada, İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edilen özel araçla baba Aygül, şehidin cenaze töreninin gerçekleştirileceği Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi.

Öte yandan Baba Aygül, gazetecilerin taziye dilekleri üzerine, "Vatan sağolsun" dedi.

Şehidin Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül'e de acı haber iletilmişti.

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