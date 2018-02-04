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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 01:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Karaca'nın Muş'taki ailesine acı haber verildi - Vali Yıldırım: - "Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın Muş'taki ailesine acı haber iletildi.

Operasyonda şehit olan 28 yaşındaki Karaca'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan evine giden Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Alican Karaca'ya verdi.

Karaca, 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan oğlunun şehit haberini alınca ayakta durmakta güçlük çekti. Haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Karaca'nın akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca'ya ise sağlık personeli eşliğinde acı haber verildi.

Vali Yıldırım, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Herkesin sabırla beklemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu vatan için pek çok şehit verildi. Bundan sonra da gerektiğinde verilecektir. Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler. Devletimizin almış olduğu karar doğrultusunda da bütün askeri ve siviliyle herkes üzerine düşeni yapmakta. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah sınırlarımızın hemen yanında bir terör örgütü devletinin kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlik pahasına da bunu yapacağız. Şehitlik bizim için önemli bir makamdır, peygamberlerden sonra en önemli makamdır. Onun için şehit olmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz."

Vali Yıldırım, Muş'ta gönüllü askerlik için başvuru sayısının çok fazla olduğunu ifade etti.

Bu başvuruların gurur verici olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ama bizim yeterince askerimiz var, yeterince araç gerecimiz de var. Onun için bu insanlara, bize gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatanperver arkadaşlarımızın oraya gönderilmesine şu anda ihtiyacımız yok. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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