Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 935 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
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