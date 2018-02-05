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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

Afrin'in Kuri Tepe bölgesine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısında bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'in Kuri Tepe bölgesinde bir asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Afrin Kuri Tepe bölgesine PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir asker şehit oldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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