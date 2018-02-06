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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:46 | Son Güncelleme

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü harekatta şehit olan Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin yakınlarına acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin Erzurum'daki yakınlarına acı haber verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde şehit olduğu belirtilen Piyade Teğmen Aktepe'nin (32) şehadet haberi, baba ocağı Tortum ilçesine ulaştı.

Teğmen Aktepe'nin şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce, ilçenin Şenyurt Mahallesi'nde oturan yakınları ve akrabalarına verildi.

Evli ve 3 yaşında Esra Aysima isimli bir kız çocuğu olan şehit teğmenin babasını çocukken kaybettiği, 4 kız kardeşinin bulunduğu ve ailesinin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Eşi öğretmen olan şehit Aktepe'nin, Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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