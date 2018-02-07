Zeytin Dalı Harekatı

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GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 23:52 | Son Güncelleme

Afrin'de TSK unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Karabük'teki ailesine acı haber ulaştı

Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havan saldırıları sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Akpınar ailesinin evine giden Karabük Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Personel Albay Tekin Nemlioğlu, Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin babası İsmail ve anne Ülker Akpınar'a taziyelerini iletti.

Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrakları asılırken, vatandaşlar evin önünde beklemeye başladı. İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehit için dualar etti.

Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin haberi metanetle karşıladığını söyledi.

Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceğini ifade eden Çeber, "Planlamalar yapılıyor, burada karşılayacağız. Bir aksilik olmazsa, bu değişebilir arkadaşlar koordine etmeye çalışıyorlar. Karabük Kent Meydanı'nda namazımızı kılacağız. Daha sonra ailenin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda defnedeceğiz. Aile Afyonkarahisarlı ama 14 yıldır buradalar, emekli bir asker... Anne ve baba 'O bir Safranbolu aşığıydı, burada defnedilsin.' diye söyledi. Dolayısıyla buraya defnedilmesi hem kendi hem ailenin isteği oldu. Allah sabır versin aileye. Şehidimizin mekanı cennettir zaten hiç kuşkumuz yok." diye konuştu.

Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Hafize Nur'un da polis memuru olarak Tunceli'de görev yaptığını ifade eden Çeber, "Hafize Nur'un da çok büyük metanetle karşıladığını Tunceli'deki arkadaşlarımızdan öğrendik. O da anne babaya büyük bir saygı içerisinde 'Onlar ne uygun görüyorsa o olur.' dedi. Kızımız da yarın Elazığ'dan gelecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Ömer Bilal Akpınar Safranbolu şehit

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