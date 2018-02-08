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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Harekatta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'te yaşayan ailesine şehadet haberi verildi - Şehidin babası Doğan: - "Zeytin Dalı Harekatı başlayınca gönüllü olarak Afrin'e gitti"

KİLİS (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın (25) Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit Doğan'ın Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyündeki evine giden askeri yetkililer, baba Hanifi ve anne Gülizar Doğan'a haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Aile yakınları ve akrabaları eve gelerek aileye taziyede bulunurken, babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Kilis Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit babası Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Bab'ta bir patlamada yaralandığını ve yaklaşık 1 ay Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra tekrar Bab'a döndüğünü belirtti.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Doğan, "Zeytin Dalı Harekatı başlayınca da gönüllü olarak Afrin'e gitti. Çok başarılıydı, en son bir hafta önce görüştük. 2 komutanı şehit olmuştu. Kendisi de Gülbaba köyüne getirildi, 2 gün orada dinlendi, orada görüştük ve tekrar döndü. En son dün telefonda konuştuk rahat olduğunu ve merak etmememizi söyledi. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Şehidin yakını olan İl Genel Meclis Üyesi Cuma Avcı da halk olarak savaşmaya ve şehit olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şehidin fotoğrafını elinden bırakmayan Avcı, "Bu bölgedeki köylerin hepsi Kürt, vatanı o Ermeni uşaklarına bırakmayacağız. Hiç merak etmesinler bir Mehmetçik ölür bin Mehmetçik doğar." dedi.

Şehit Doğan'ın bekar ve 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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