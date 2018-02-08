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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

Hatay'ın sınır ilçelerindeki TSK topçu birlikleri, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevzileri havan ve obüslerle vuruyor - Çok sayıda askeri araç sevkiyatının yapıldığı Reyhanlı sınır hattında görev yapan bir sinyal kesici askeri araç, bölgedeki devriye görevini uzun süre sürdürdü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri vuruluyor.

Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevziler, havan ve obüslerle vuruluyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere, tankların da olduğu çok sayıda askeri aracın sevkıyati sürerken, bazı askeri yetkililerin de sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.

Zırhlı askeri araçların Suriye sınırına intikal ettikleri gözlendi.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı'nın sınır hattında görev yapan sinyal kesici askeri araç, bölgedeki devriye görevini uzun süre sürdürdü.

Sinyal kesici araca 3 askeri araç da eşlik etti.

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