Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri vuruluyor.
Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in batı kırsalındaki teröristlere ait mevziler, havan ve obüslerle vuruluyor.
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki birliklere, tankların da olduğu çok sayıda askeri aracın sevkıyati sürerken, bazı askeri yetkililerin de sınır karakollarını ziyaret ettiği görüldü.
Zırhlı askeri araçların Suriye sınırına intikal ettikleri gözlendi.
Öte yandan, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı'nın sınır hattında görev yapan sinyal kesici askeri araç, bölgedeki devriye görevini uzun süre sürdürdü.
Sinyal kesici araca 3 askeri araç da eşlik etti.
AP'de skandal Türkiye kararı! Kabul edildi
Zaman Gazetesi sahibi: Acı çektirdiğimiz herkesten özür diliyorum
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor
Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar
Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç
Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Korkutan açıklama: Bu şehirlerde içme suyu tükeniyor
Kumaştan yapay akciğer yapacak
AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı
Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum