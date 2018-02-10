TSK, terör hedeflerine bomba yağdırdı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yoğun ateş altına alındı.
TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.
Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
KİLİS'TEN GÖRÜLÜYOR
Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.
Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.
(AA)
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 1 yorum