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TSK, terör hedeflerine bomba yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 02:00 | Son Güncelleme

TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman, Kilis sınır bölgesinden duyuluyor.

TSK, terör hedeflerine bomba yağdırdı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yoğun ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

KİLİS'TEN GÖRÜLÜYOR

Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.

Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.

(AA)

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Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesi PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ Suriye terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD PKK ya 4BİN Tır silah verirken Hiç ağzını açmayanlar; Türk Ordusu Teröristlerin tepesine indirmeye başlayınca "Barış Güvercini" olup çıktılar PKK o tanksavarlarla Tavşanmı avlayacaktı,Yada karadan havaya füzelerle Kuş mu vuracaktı? "Türk Tabipler Birliği" !!! İsmin güzelliğine bak! Bunlar Hendek meselesindede yine "BARIŞ"(!) çağrısı yapmışlardı."Barış" sadece PKK köşeye sıkıştığında akıllarına geldi Kimin Adına Konuşuyorsanız,Derneğinizin Başınada Onun Adını koyun bırakın sahtekârlığı
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