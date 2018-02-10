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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 20:09 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 terörist de etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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