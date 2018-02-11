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Zeytin Dalı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 00:14 | Son Güncelleme

Harekatta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in Samsun'un Havza ilçesindeki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.

Şahin'in şehadet haberi Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay tarafından ilçe merkezinde yaşayan annesi Behiye Şahin'e verildi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Polis memurluğu görevini bırakıp uzman çavuş olarak 2015'te göreve başlayan şehit Şahin'in babasını yıllar önce kaybettiği, eşinin de Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşadığı belirtildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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